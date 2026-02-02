Hírlevél
A repülőgép tetején parádézott a rendbontó utas – videó

Óriási káoszt okozott egy rendbontó utas Spanyolországban egy repülőtéren. A fiatal férfi felmászott egy repülőgép tetejére, lejönni azonban nem volt hajlandó.
Egy 24 éves férfi hatalmas fennakadást okozott a spanyolországi Valencia Manises repülőtéren, miután felmászott egy utasszállító repülőgép tetejére – írja a DailyMail.

Egy rendbontó utas felmászott egy repülőgép tetejére Spanyolországban, hatalmas fennakadást okozva.
Egy rendbontó utas felmászott egy repülőgép tetejére Spanyolországban, hatalmas fennakadást okozva (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A marokkói férfi a Vueling légitársaság repülőgépére mászott fel, futkározott a gép tetején, sőt, még a táskájából előhalászott italt is jókedvűen fogyasztotta, miközben a földi személyzet tehetetlenül nézte az eseményeket. 

A hatóságok hosszas győzködése után a rendbontó utas végül önként lemászott a gép törzséről, és együttműködött a rendőrökkel, akik elvezették. 

A gépet alapos műszaki ellenőrzésnek vetették alá, hogy kiderítsék nem sérült-e meg a géptörzs. Miután mindent rendben találtak, a repülő biztonságosan felszállt. 

A rendbontó utas több mint kétórás késést okozott. 

