A repülőgép tetején parádézott a rendbontó utas – videó

Egy 24 éves férfi hatalmas fennakadást okozott a spanyolországi Valencia Manises repülőtéren, miután felmászott egy utasszállító repülőgép tetejére – írja a DailyMail.
A marokkói férfi a Vueling légitársaság repülőgépére mászott fel, futkározott a gép tetején, sőt, még a táskájából előhalászott italt is jókedvűen fogyasztotta, miközben a földi személyzet tehetetlenül nézte az eseményeket.
A hatóságok hosszas győzködése után a rendbontó utas végül önként lemászott a gép törzséről, és együttműködött a rendőrökkel, akik elvezették.
A gépet alapos műszaki ellenőrzésnek vetették alá, hogy kiderítsék nem sérült-e meg a géptörzs. Miután mindent rendben találtak, a repülő biztonságosan felszállt.
A rendbontó utas több mint kétórás késést okozott.
Hegyvidéki területen zuhant le egy repülőgép, videón az apokaliptikus helyszín
Súlyos légi katasztrófa történt Kolumbiában szerdán. Egy kisrepülő lezuhant Norte de Santander megyében. A fedélzeten 15 ember tartózkodott, a szerencsétlenséget senki sem élte túl.
Tragikus légi katasztrófa: lezuhant egy magánrepülő a hóvihar miatt
Valóságos katasztrófafilm-jelenet játszódott le az amerikai Maine államban január végén. Egy magánrepülő lezuhant felszállás közben, miközben a térséget brutális téli vihar ostromolta, a tragédia nyolc ember életét követelte.