A repülőgép tetején parádézott a rendbontó utas – videó

Egy 24 éves férfi hatalmas fennakadást okozott a spanyolországi Valencia Manises repülőtéren, miután felmászott egy utasszállító repülőgép tetejére – írja a DailyMail.

Egy rendbontó utas felmászott egy repülőgép tetejére Spanyolországban, hatalmas fennakadást okozva (A kép illusztráció.)

A marokkói férfi a Vueling légitársaság repülőgépére mászott fel, futkározott a gép tetején, sőt, még a táskájából előhalászott italt is jókedvűen fogyasztotta, miközben a földi személyzet tehetetlenül nézte az eseményeket.

A hatóságok hosszas győzködése után a rendbontó utas végül önként lemászott a gép törzséről, és együttműködött a rendőrökkel, akik elvezették.

A gépet alapos műszaki ellenőrzésnek vetették alá, hogy kiderítsék nem sérült-e meg a géptörzs. Miután mindent rendben találtak, a repülő biztonságosan felszállt.

A rendbontó utas több mint kétórás késést okozott.

