Vakmerő bravúr: 120 kilométer/órával száguldó vonat tetejére szállt le egy kisrepülő – videó

A vakmerő akciót Törökországban hajtotta végre, a Red Bull támogatásával, hónapokig tartó titkos felkészülés után. A repülőgép a tomboló turbulenciában csak az utolsó másodpercekben pillantotta meg a keskeny, festett leszállófelületet – számolt be róla a Daily Mail.

A repülőgép pilótája elképesztő bravúrt hajtott végre.

Fotó: TikTok

Repülőgép a száguldó vonat tetején

A legkisebb hibás mozdulat vagy sebességkülönbség katasztrófához vezethetett volna.

Costa acélidegekkel tartotta egyensúlyban a gépet, miközben a menetszél és a vonat keltette légörvények rángatták.

Amikor a kerekek végre hozzáértek a konténer tetejéhez, a pillanat csupán egy szívdobbanásnyi ideig tartott. A pilóta azonnal teljes gázt adott, és meredek emelkedéssel újra az égbe lőtte magát. A siker mögött két évnyi mérnöki tervezés, szimuláció és egy negyvenfős csapat megfeszített munkája állt.

A felkészülés során még egy mozgó platformon haladó autóval is gyakorolta a tökéletes sebesség-összehangolást.

A fedélzeti felvételeken hallani lehet az örömkiáltásokat, amikor világossá vált, hogy a küldetés sikerült. Costa korábban már Guinness-rekordot döntött egy alagútrepüléssel, de mostani teljesítménye talán még azon is túltesz, és örökre beírta nevét a légi mutatványok történetébe.

Csak egy kutya élte túl a kisrepülőgép-balesetet

Egy Beechcraft A36 típusú kisgép Kelet-Texasban vezetékeknek ütközött és lezuhant, miután a pilóta vészhelyzeti leszállást kért, mert olaj került a repülőgép szélvédőjére és rontotta a kilátást. A balesetben a díjnyertes pilóta, Ron Timmermans és felesége életét vesztette, de a fedélzeten utazó kiskutyát – Zivát – csodával határos módon ép bőrrel találták meg a roncsoknál.