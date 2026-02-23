Hírlevél
repülő

Vakmerő bravúr: 120 kilométer/órával száguldó vonat tetejére szállt le egy kisrepülő – videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Az olasz kaszkadőrpilóta, Dario Costa, történelmet írt egy lélegzetelállító mutatvánnyal. A repülőgép egy 120 kilométer/órával száguldó tehervonat tetejére ereszkedett, miközben a világ döbbenten figyelte az eseményeket.
repülővonatsebességkaszkadőrszáguldás

A vakmerő akciót Törökországban hajtotta végre, a Red Bull támogatásával, hónapokig tartó titkos felkészülés után. A repülőgép a tomboló turbulenciában csak az utolsó másodpercekben pillantotta meg a keskeny, festett leszállófelületet számolt be róla a Daily Mail.

repülőgép
A repülőgép pilótája elképesztő bravúrt hajtott végre. 
Fotó: TikTok

Repülőgép a száguldó vonat tetején

A legkisebb hibás mozdulat vagy sebességkülönbség katasztrófához vezethetett volna. 

Costa acélidegekkel tartotta egyensúlyban a gépet, miközben a menetszél és a vonat keltette légörvények rángatták. 

Amikor a kerekek végre hozzáértek a konténer tetejéhez, a pillanat csupán egy szívdobbanásnyi ideig tartott. A pilóta azonnal teljes gázt adott, és meredek emelkedéssel újra az égbe lőtte magát. A siker mögött két évnyi mérnöki tervezés, szimuláció és egy negyvenfős csapat megfeszített munkája állt. 

A felkészülés során még egy mozgó platformon haladó autóval is gyakorolta a tökéletes sebesség-összehangolást. 

A fedélzeti felvételeken hallani lehet az örömkiáltásokat, amikor világossá vált, hogy a küldetés sikerült. Costa korábban már Guinness-rekordot döntött egy alagútrepüléssel, de mostani teljesítménye talán még azon is túltesz, és örökre beírta nevét a légi mutatványok történetébe.

@redbull world first: a landing no one has seen before ✈️: @scuderia.dc #redbull #givesyouwiiings #energydrink #plane ♬ original sound - Red Bull

