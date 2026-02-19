Hírlevél
Vészhelyzet miatt ideiglenesen lezárták a repülőteret

Vészhelyzet miatt ideiglenesen lezárták a repülőteret

Vészhelyzet miatt ideiglenesen lezárták a repülőteret

Szerdán este motorhiba miatt vissza kellett fordulnia egy JetBlue járatnak. A newarki repülőtér ideiglenesen leállította a teljes forgalmat, a korlátozás rengeteg utast érintett.
A newark repülőtér szerdán este rövid időre lezárta kapuit, miután egy repülőgép motorhibája miatt vészhelyzetet jelentettek. Az incidens körülbelül egy órára földhöz kötötte az összes járatot – írja a New York Post.

repülőtér
Vészhelyzet miatt állt le a forgalom a nearki repülőtéren (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Vészhelyzet a newarki repülőtéren: mi okozta az incidenst?

A Newark Liberty Nemzetközi Repülőtér közleménye szerint minden repülési műveletet ideiglenesen felfüggesztettek, amíg a gurulóúton elakadt repülőgépet eltávolították. 

A JetBlue járata, amely Floridába, West Palm Beach-re tartott, felszállás után mindössze 40 perccel visszafordult, mivel a pilótafülkében füstöt észleltek. 

Az utasokat csúszdákon evakuálták, miközben tűzoltók és mentőegységek biztosították a helyszínt. A JetBlue bejelentette, hogy együttműködik a szövetségi hatóságokkal az eset kivizsgálása érdekében.

