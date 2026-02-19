Vészhelyzet miatt ideiglenesen lezárták a repülőteret

A newark repülőtér szerdán este rövid időre lezárta kapuit, miután egy repülőgép motorhibája miatt vészhelyzetet jelentettek. Az incidens körülbelül egy órára földhöz kötötte az összes járatot – írja a New York Post.

Vészhelyzet a newarki repülőtéren: mi okozta az incidenst?

A Newark Liberty Nemzetközi Repülőtér közleménye szerint minden repülési műveletet ideiglenesen felfüggesztettek, amíg a gurulóúton elakadt repülőgépet eltávolították.

A JetBlue járata, amely Floridába, West Palm Beach-re tartott, felszállás után mindössze 40 perccel visszafordult, mivel a pilótafülkében füstöt észleltek.

Az utasokat csúszdákon evakuálták, miközben tűzoltók és mentőegységek biztosították a helyszínt. A JetBlue bejelentette, hogy együttműködik a szövetségi hatóságokkal az eset kivizsgálása érdekében.

