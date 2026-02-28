Kitiltották a pizsamát a repülőtérről, az utasok kiakadtak

A Tampa International Airport legújabb közösségi média posztja hatalmas vitát váltott ki az utazók között. A repülőtér figyelmeztetést tett közzé, amelyben arra kérték az utasokat, hogy ne hordjanak pizsamát a terminálon. A bejegyzés futótűzként kezdett terjedni, a kommenetelők vegyes érzelmekkel fogadták a bejelentést – írja a Fox News.

Pizsamatilalmat hirdetett a tampai repülőtér – Fotó: Unsplash

Pizsamatilalom a repülőtéren

A repülőtér X-fiókján megjelent poszt szatirikus stílusban hívta fel a figyelmet a „pizsama-krízisre”:

Eleget láttunk. Ideje betiltani a pizsamát a Tampa Nemzetközi Repülőtéren

– olvasható a bejegyzésben, amely egyből az online vita középpontjába került. Az utazók azonnal reagáltak: egyesek felháborodtak, mások nosztalgikusan az 50-es és 60-as évek stílusát idézték.

A repülőtér később tisztázta, hogy a poszt csupán „játékos” módja volt az utazási divatvitákhoz való hozzászólásnak. A Tampa International Airport célja, hogy szórakoztató tartalmakkal is kapcsolatot tartson a követőkkel, miközben továbbra is kényelmes utazást biztosít minden látogatónak.

