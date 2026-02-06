Fekete jég bénította meg a berlini repülőteret, felfüggesztették a járatokat

Ideiglenesen zárva tart a Berlin-Brandenburg Repülőtér (BER) a kifutóit borító „fekete jég” miatt – közölte pénteken a repülőtér szóvivője.

Zárva tart a berlini repülőtér az időjárási viszonyok miatt – Fotó: CHRISTOPH SOEDER / DPA

Szünetelnek a járatok a berlini repülőtéren az időjárás miatt

A légijáratok fogadását és indítását már csütörtökön fel kellett függeszteni, miután a hó és a „fekete jég” (a kifutóra fagyott vékony jégréteg) veszélyessé tette a közlekedést.

Az időjárási körülmények miatt a fel- és leszállás egyelőre nem lehetséges

– írta a repülőtér a honlapján.

A BER szóvivője elmondta, hogy a repülőtér földi személyzete egész éjjel jégmentesítő szerekkel kezelte a kifutópályákat és a repülőtéri üzemeltetés más területeit, de az utak és a kifutók továbbra is rendkívül csúszósak.

