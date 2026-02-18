A jeges folyón sodródott a rétisas – az utolsó pillanatban érkezett a segítség

A rendőrség kikötői egységének járőrei segélykiáltásszerű hangot hallottak a Hudson folyó felől. A fehérfejű rétisas egy jégtáblán sodródott a dermesztő vízen, láthatóan sérült állapotban.
A testkamerás felvételeken jól látszik, ahogy az egyik rendőr hosszú befogó rúddal közelebb húzza a jégtáblát, majd egy sárga ponyvával biztonságosan felemelik az állatot. A madarat takaróba csavarták, majd szállítódobozba helyezték – írja a FoxNews.
Hogyan mentették ki a rétisast a jeges folyóból?
A rendőrök a jégtáblák között manőverezve közelítették meg a madarat. Miután sikerült stabil helyzetbe hozni a csónakot, egy hosszú eszközzel magukhoz húzták a jégtáblát, majd óvatosan átemelték a sérült madarat a fedélzetre.
A hatóságok közlése szerint gyors reagálásuknak köszönhetően az állat biztonságba került, majd egy madármenhelyre szállították, ahol megkezdődött az ellátása.
Miért jelennek meg gyakran rétisasok New York környékén télen?
A New York Állami Környezetvédelmi Hivatal tájékoztatása szerint a téli hónapokban jelentősen megnő a rétisasok száma az államban. Decemberben kezdődik az érkezésük, januárban és februárban érik el a csúcspontot, majd március közepére a legtöbb példány visszatér fészkelőhelyére.
Hideg időben különösen az olyan területek vonzzák őket, ahol a víz részben befagyott, de még marad nyílt vízfelület. A Hudson folyó, az Upper Delaware térsége és a St. Lawrence folyó vidéke népszerű téli élőhelynek számít.