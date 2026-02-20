Forró fotók kerültek elő Rihanna 38. születésnapján

Rihanna az elmúlt években nemcsak zenei sikereivel, hanem divat- és üzleti projektjeivel, valamint közösségi médiában való jelenlétével folyamatosan reflektorfényben maradt. Az énekesnő születésnapja különösen jó alkalom volt arra, hogy a rajongók újra elővegyék a legemlékezetesebb fotókat, köztük több merész képet és Instagram-bejegyzést is, amelyek ismét bizonyították, mennyire erős hatással van a popkultúrára - írja a TMZ.

Rihanna a CFDA Fashion Awards vörös szőnyegén New Yorkban, 2014-ben

Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Milyen fotókkal ünnepelte Rihanna a születésnapját?

Az énekesnő látványos, stílusos és több esetben kifejezetten merész képekkel ünnepelt. A válogatásban divatfotók, spontán szelfik és karakteres hangulatú beállított felvételek is szerepeltek, amelyek az önbizalmat és a játékos stílust helyezték előtérbe.

Hol osztotta meg Rihanna a legmerészebb képeit?

A legtöbb fotó az Instagram-oldalán jelent meg, ahol a rajongók percek alatt reagáltak a bejegyzésekre. A közösségi média platform ideális felületnek bizonyult a galériák bemutatására, hiszen a kommentek és megosztások gyorsan felerősítették a képek elérését.

Milyen kapcsolatban van Rihanna és A$AP Rocky?

Rihanna és A$AP Rocky évek óta stabil párkapcsolatban élnek, és közösen nevelik gyermekeiket. A rapper rendszeresen támogatja az énekesnő projektjeit, miközben a nyilvános megjelenéseiken is gyakran együtt láthatók, ami tovább erősíti a rajongók érdeklődését.

A fotósorozatot meg tudják tekinteni a TMZ oldalán.

Kerekded formák, csábító tekintet – tűzforró fotókon pózol Rihanna

Rihanna ismét bebizonyította, hogy miért tartják a világ egyik legnagyobb stílusikonjának. A barbadosi énekesnő szexi fotóin magabiztosan és lehengerlően pózol, miközben könnyedén ötvözi a dögös megjelenést a kifinomult eleganciával. A világsztár nemcsak zenéjével hódít, hanem minden egyes megjelenésével is – legyen szó vörös szőnyegről, magazin fotózásról vagy éppen a közösségi médiában megosztott képeiről.