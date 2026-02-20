Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – kiugrott tiszás buktatta le Magyar Péterék választási tervét

Ezt látnia kell!

Szívszorító: megtörten nyilatkozott a kényszersorozás magyar áldozatának édesanyja

Rihanna

Forró fotók kerültek elő Rihanna 38. születésnapján

19 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Merész pózok, látványos szettek és önbizalomtól sugárzó felvételek kerültek elő a popvilág egyik legnagyobb sztárjának ünneplése kapcsán. Rihanna születésnapja alkalmából több olyan fotót is megosztott, amelyek pillanatok alatt bejárták az Instagramot és hatalmas rajongói reakciókat váltottak ki.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rihannaszexiszületésnap

Rihanna az elmúlt években nemcsak zenei sikereivel, hanem divat- és üzleti projektjeivel, valamint közösségi médiában való jelenlétével folyamatosan reflektorfényben maradt. Az énekesnő születésnapja különösen jó alkalom volt arra, hogy a rajongók újra elővegyék a legemlékezetesebb fotókat, köztük több merész képet és Instagram-bejegyzést is, amelyek ismét bizonyították, mennyire erős hatással van a popkultúrára - írja a TMZ.

NEW YORK, NY - JUNE 02: (EDITORS NOTE: Image contains nudity.) Rihanna attends the 2014 CFDA fashion awards at Alice Tully Hall, Lincoln Center on June 2, 2014 in New York City. Dimitrios Kambouris/Getty Images/AFP (Photo by Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Rihanna a CFDA Fashion Awards vörös szőnyegén New Yorkban, 2014-ben
Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Milyen fotókkal ünnepelte Rihanna a születésnapját?

Az énekesnő látványos, stílusos és több esetben kifejezetten merész képekkel ünnepelt. A válogatásban divatfotók, spontán szelfik és karakteres hangulatú beállított felvételek is szerepeltek, amelyek az önbizalmat és a játékos stílust helyezték előtérbe.

Hol osztotta meg Rihanna a legmerészebb képeit?

A legtöbb fotó az Instagram-oldalán jelent meg, ahol a rajongók percek alatt reagáltak a bejegyzésekre. A közösségi média platform ideális felületnek bizonyult a galériák bemutatására, hiszen a kommentek és megosztások gyorsan felerősítették a képek elérését.

Milyen kapcsolatban van Rihanna és A$AP Rocky?

Rihanna és A$AP Rocky évek óta stabil párkapcsolatban élnek, és közösen nevelik gyermekeiket. A rapper rendszeresen támogatja az énekesnő projektjeit, miközben a nyilvános megjelenéseiken is gyakran együtt láthatók, ami tovább erősíti a rajongók érdeklődését.

A fotósorozatot meg tudják tekinteni a TMZ oldalán.

Kerekded formák, csábító tekintet – tűzforró fotókon pózol Rihanna

Rihanna ismét bebizonyította, hogy miért tartják a világ egyik legnagyobb stílusikonjának. A barbadosi énekesnő szexi fotóin magabiztosan és lehengerlően pózol, miközben könnyedén ötvözi a dögös megjelenést a kifinomult eleganciával. A világsztár nemcsak zenéjével hódít, hanem minden egyes megjelenésével is – legyen szó vörös szőnyegről, magazin fotózásról vagy éppen a közösségi médiában megosztott képeiről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!