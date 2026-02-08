Súlyos ipari katasztrófa: többen meghaltak, rejtélyes sárga füst gomolygott a robbanás után

Szombat hajnalban történt a robbanás egy kisebb vállalat telephelyén Észak-Kínában. Az esemény Shanxi tartomány Shuoyang városában zajlott le a kora reggeli órákban.

Robbanás egy kínai biotechnológiai üzemben

A beszámolók szerint a robbanás egy hegyvidéki környezetben elhelyezkedő üzemnél következett be. A helyszínről sötétsárga füst emelkedett a magasba, ami messziről is látható volt.

Az érintett cég, a Jiapeng Biotechnology jogi képviselőjét az esetet követően őrizetbe vették. A helyi hatóságok ezzel párhuzamosan külön balesetvizsgáló csoportot állítottak fel, amelynek feladata a robbanás körülményeinek feltárása.

A hatóságok eddig nem hoztak nyilvánosságra információt arról, mi okozta a robbanást. A vizsgálat jelenleg is tart, további részleteket egyelőre nem közöltek – írja a Reuters.

