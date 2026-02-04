Hírlevél
Rendkívüli

Lavrov nyilvánosan megalázta Zelenszkijt

robbanás

Üzemanyagot szállító vonat siklott ki - videón a hatalmas robbanás

Súlyos vasúti baleset történt az oroszországi Tambovi terület egyik állomásán, ahol több benzint szállító tartálykocsi is lángra kapott. A robbanás következtében jelentős fennakadások alakultak ki a vasúti közlekedésben, a hatóságok pedig büntetőeljárást indítottak az ügyben.
robbanásvonatoroszország

A robbanás 15:34-kor történt a Kocsetovka–2 állomáson, amikor egy tehervonat több kocsija kisiklott, majd a szállított benzin meggyulladt. Az Orosz Vasutak közlése szerint a helyszínre azonnal tűzoltó- és helyreállító vonatokat irányítottak - tájékoztat a Lentra.

Orosz üzemanyagszállító vonat robbanás, vonatrobbanás
A robbanás következtében több emelet magas tűzgomba alakult ki a vasútnál - Fotó: YouTube

Robbanás okoz fennakadásokat a vasúti közlekedésben

A baleset miatt késnek a Moszkva, Szentpétervár, Nyizsnyij Novgorod, Arhangelszk és Novorosszijszk irányába közlekedő távolsági vonatok. A vasúttársaság tájékoztatása szerint vizsgálják annak lehetőségét, hogy a járatokat ideiglenesen alternatív útvonalon közlekedtessék.

A regionális Oroszországi Rendkívüli Helyzetek Minisztérium adatai szerint a tűz öt tartálykocsit érintett egy mellékvágányon, a helyszínen több tucat tűzoltó és számos technikai egység dolgozik. 

A hatóságok előzetes közlése szerint halálos áldozat nincs, ugyanakkor egyes sajtóértesülések egy súlyosan megsérült mozdonyvezetőről számoltak be. 

A történteket Jevgenyij Pervysov kormányzó is kommentálta, hangsúlyozva, hogy a lakosságot nem fenyegeti veszély. A tűz pontos okait az oltási munkálatok befejezése után állapítják meg.

