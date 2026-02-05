Robbanás a liftben — pillanatok alatt lett pokol a lufikból

A sokkoló felvétel Indiában, Mumbai Goregaon West városrészében, az Anmol Tower lakóépületében készült. Egy nő bőrönddel lépett be a liftbe, mögötte egy futár érkezett egy nagy műanyag zsákba csomagolt, aranyszínű lufikkal. Nem sokkal később egy harmadik férfi is beszállt – írja a TheSun.

A robbanás pillanata a mumbai társasház liftjében — a hidrogénnel töltött lufik egyetlen szikrára hatalmas tűzgömbbé váltak Fotó: The Sun

Néhány másodperccel az ajtók záródása után a hidrogénnel töltött lufik robbanása hatalmas tűzgömbbé változtatta a szűk liftkabint. A robbanás olyan hirtelen történt, hogy esély sem volt reagálni:

a három utas pánikszerűen menekült ki, miközben az égő lufimaradványokat a lift egy felsőbb szintre szállította tovább.

A robbanás következtében a 21 éves Himani Gagan Tapariya égési sérüléseket szenvedett a jobb kezén, a nyakán és a hasán. A futár, a 32 éves Raju Kumar Mahto szintén megsérült. Mindkettőjüket kórházba szállították, állapotuk stabil. A harmadik utas komolyabb sérülések nélkül megúszta.

A rendőrség gondatlanság miatt eljárást indított a lufibolt tulajdonosa ellen, mivel kiderült: a ballonokat gyúlékony hidrogéngázzal töltötték meg.

Miért különösen veszélyes a robbanás liftben?

A szakértők szerint a hidrogén–levegő keverék rendkívül robbanékony, különösen zárt, fémfelületekkel teli térben, mint egy lift. Egy apró statikus szikra, elektromos érintkezés vagy akár a ruházat súrlódása is elég lehet a begyulladáshoz.

A robbanás során keletkezett tűzgömb rövid ideig tartott, de rendkívül intenzíven égett — ez mentette meg az utasokat a súlyosabb sérülésektől.

Figyelmeztetés a lakóknak és szolgáltatóknak

A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy ne szállítsanak hidrogénnel vagy más gyúlékony gázzal töltött lufikat zárt terekben, különösen liftekben és lépcsőházakban. Egy hasonló robbanás könnyen végződhetett volna halálos tragédiával.

