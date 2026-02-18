Újabb boltban robbant fel tűzijáték, rengeteg a halott

Újabb robbanás rázta meg Kínát a holdújévben. A 12 ember életét követelő robbanás Hubei tartománybanban történt egy tűzijátéküzletben szerdán. Ez már a második halálos baleset volt néhány napon belül az országban – írja az ABC News.

Tűzijátékboltban történt halálos robbanás Kínában, a holdújév ünnepe alatt Xiangyang városában. A balesetben 12 ember életét vesztette. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A tűz egy robbanás után keletkezett Hsziangjang városában, egy tűzijátékokat árusító boltban. A tragédiában legalább 12 ember életét vesztette. Sérültekről eddig nem érkezett jelentés.

A hatóságok vizsgálják a halálos baleset körülményeit.

Halálos robbanás: nyolc ember meghalt a balesetben

Csupán néhány nappal ezelőtt egy másik robbanás 8 ember életét követelte egy kelet-jiangsu tartománybeli tűzijátékboltban. Két embert égési sérülésekkel szállítottak kórházba.

A holdújév, más néven kínai újév, az egyik legnagyobb és legfontosabb ünnep a keleti kultúrákban. Az ünnep mindig a hold első újholdja után következő napra esik, idén ez február 17-e. Az ünnep általában 15 napig tart, egészen a tavaszi fesztivál kezdetéig. Idén a holdújév a Ló évének kezdetét jelenti, amely a kínai horoszkóp tizenkét állatjegyének egyikét képviseli.