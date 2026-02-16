A katasztrófa a Donhai járás egyik falujában, Csiangszu tartományban történt. A helyi hatóságok szerint a robbanást egy felelőtlen lakos okozta, aki a bolt közelében próbált ki egy tűzijátékot, végzetes következményei lettek. A szemtanúk szerint a detonáció óriási tűzgömbbel és sűrű füsttel járt, a környező házak ablakai betörtek, az emberek pedig pánikszerűen menekültek az utcákon. A hatóságok lezárták a környéket, a mentők és tűzoltók órákig küzdöttek a lángokkal, számolt be az esetről a CBS News.

Hatalmas robbanás rázta meg az egyik kelet-kínai falut, miután egy tűzijátéktól felrobbant egy tűzijátékbolt, nyolcan meghaltak – Fotó: pexels.com/illusztráció

Enyhítés is közrejátszott a robbanásban

Kínában hagyomány, hogy éjfélkor petárdákkal és tűzijátékkal köszöntik a holdújévet, ám az elmúlt években sok városban betiltották a szokást a súlyos légszennyezés miatt. A tilalmakat azonban több helyen nemrég enyhítették, ennek most tragikus következménye lett.

A kínai újév – más néven Tavaszünnep – kedden kezdődik, és a ló évét hozza el a kínai horoszkóp szerint. A hatóságok attól tartanak, hogy hasonló balesetek történhetnek az ünnepi időszak alatt is.

Szigorítást rendelt el a kormány

A Kínai Sürgősségi Minisztérium azonnali vizsgálatot rendelt el, és felszólította az ország összes régióját, hogy szigorítsák a tűzijátékok gyártásának, szállításának és árusításának ellenőrzését.

A tűzijáték kipróbálása boltok környékén szigorúan tilos. Meg kell akadályozni a hasonló tragédiákat, hogy az emberek biztonságban ünnepelhessenek

– áll a közleményben.

