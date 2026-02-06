Ekkora robbantás még nem volt Európában, kártyavárként dőlt össze a híd – videó

Látványos robbantás zárta le egy korszak történetét Kelet-Németországban: a jänschwaldei szénbányában egy gigantikus bányagépet semmisítettek meg irányított detonációval. A művelet Európa legnagyobb ipari robbantásai közé tartozik – írja a Bild.

Hatalmas ipari robbantás vetett véget a szállítóhídnak – Fotó: Niederlausitz Aktuell/Youtube/képkivágás

Robbantás döntötte romba Európa egyik legnagyobb bányagépét

Csütörtök délelőtt 11 órakor egyetlen gombnyomás döntötte romba az 500 méter hosszú, 240 méter széles és 80 méter magas szállítóhidat Brandenburgban.

Michael Schneider robbantómester és csapata egyszerre 700 robbanótöltetet hozott működésbe, amelyek darabokra vágták a hatalmas szerkezetet.

A műveletet szigorú biztonsági intézkedések kísérték: 800 méteres zárókörzetet jelöltek ki, drónrepülési tilalom volt érvényben, a szakemberek pedig több száz méterre húzódtak vissza.

