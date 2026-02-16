Meghalt Robert Duvall

Robert Duvall 1931-ben született egy katonacsaládba. Az ötvenes években a koreai háborúban szolgált, majd 1955-ben megkezdte tanulmányait a New York-i Neighbourhood Playhouse-ban. Itt találkozott Dustin Hoffmannal és Gene Hackmannel, akikkel egész karrierje során jó barátságban maradt. Duvall első szerepét 1962-ben kapta meg a Ne bántsátok a feketerigót! című filmben, amellyel egyből hatalmas sikerre tett szert. Ezután még főként színházi szerepeket vállalt, majd 1969-ben megismerte Francis Ford Coppolát, ami mindent megváltoztatott – írja az Index.

Robert Duvall Oscar-díjas színész 95 éves korában hunyt el – Fotó: GEOFF ROBINS / AFP

Coppola rendezte A Keresztapa-filmeket, amelyek közül kettőben Duvall mellékszerepet kapott. Az olasz maffiózók életét feldolgozó filmeposzban Tom Hagen consiglierét alakította, amiért Oscar-díjra is jelölték. Copollával való közös munkája az Apokalipszis mostban is folytatódott, amiért szintén kiérdemelte az amerikai filmakadémia jelölését. 1979-től már nem elégedett meg a mellékszerepekkel, A nagy Santiniben főszerepet játszott, amiért újból jelölték, végül 1983-ban elnyerte a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat Az Úr kegyelméből című filmben látható alakításáért.

A legváratlanabb pillanatban jött az igazi Robert Duvall számára

Magánéletében nem volt ennyire szerencsés. Négyszer házasodott, míg végül a legváratlanabb helyen és pillanatban rátalált a nőre, akit élete utolsó napjáig az igazinak hívhatott.

Az 1960-as években házasodott először, egy híres táncosnőt vett feleségül, Barbara Benjamint, akivel tíz évig voltak együtt, de végül elváltak. Duvall nagyon bizalmasan kezelte a magánéletét, így nem sokat tudni tönkrement házasságai részleteiről és válásairól. 1982-ben újra megnősült, egy színésznőt vett el, Gail Youngsot, akiről az elején úgy vélte, remek hatással van rá, és jó párost alkotnak, de végül mindössze négy év után szétmentek. 1991-ben ismét megpróbálkozott a házassággal, ismét egy táncosnőre esett a választása, Sharon Brophy-ra, akivel románcuk szintén négy évig tartott.

Duvall 1996-ban ismerte meg negyedik, egyben utolsó feleségét, Luciana Pedrazát, a színésznőt, akivel Argentínában futottak össze teljesen véletlenül az utcán. Első randevúikon táncolni mentek, ugyanis mindketten a hobbi szerelmesei voltak, talán éppen ez volt az, ami addig hiányzott Duvall életéből. 2005-ben összeházasodtak, ezután Pedraza többször is szerepet kapott férje filmjeiben.