Meghalt Robert Duvall

A többszörös Oscar-, Emmy- és Golden Globe-díjas amerikai színész élete első filmjével berobbant a köztudatba, de rendezőként és producerként is kiváló mozikat készített. Robert Duvall 95 éves korában hunyt el.
Robert Duvall 1931-ben született egy katonacsaládba. Az ötvenes években a koreai háborúban szolgált, majd 1955-ben megkezdte tanulmányait a New York-i Neighbourhood Playhouse-ban. Itt találkozott Dustin Hoffmannal és Gene Hackmannel, akikkel egész karrierje során jó barátságban maradt. Duvall első szerepét 1962-ben kapta meg a Ne bántsátok a feketerigót! című filmben, amellyel egyből hatalmas sikerre tett szert. Ezután még főként színházi szerepeket vállalt, majd 1969-ben megismerte Francis Ford Coppolát, ami mindent megváltoztatott – írja az Index.

(FILES) US actor Robert Duvall attends the premiere of 'Widows' at the Toronto International Film Festival in Toronto, Ontario, September 8, 2018. Robert Duvall, who played the smooth mafia lawyer in "The Godfather" and stole the show with his depiction of a surfing-crazed colonel in "Apocalypse Now," has died at the age of 95, his wife said on February 16, 2026. (Photo by Geoff Robins / AFP)
Robert Duvall Oscar-díjas színész 95 éves korában hunyt el – Fotó: GEOFF ROBINS / AFP

Coppola rendezte A Keresztapa-filmeket, amelyek közül kettőben Duvall mellékszerepet kapott. Az olasz maffiózók életét feldolgozó filmeposzban Tom Hagen consiglierét alakította, amiért Oscar-díjra is jelölték. Copollával való közös munkája az Apokalipszis mostban is folytatódott, amiért szintén kiérdemelte az amerikai filmakadémia jelölését. 1979-től már nem elégedett meg a mellékszerepekkel, A nagy Santiniben főszerepet játszott, amiért újból jelölték, végül 1983-ban elnyerte a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat Az Úr kegyelméből című filmben látható alakításáért.

A legváratlanabb pillanatban jött az igazi Robert Duvall számára

Magánéletében nem volt ennyire szerencsés. Négyszer házasodott, míg végül a legváratlanabb helyen és pillanatban rátalált a nőre, akit élete utolsó napjáig az igazinak hívhatott.

Az 1960-as években házasodott először, egy híres táncosnőt vett feleségül, Barbara Benjamint, akivel tíz évig voltak együtt, de végül elváltak. Duvall nagyon bizalmasan kezelte a magánéletét, így nem sokat tudni tönkrement házasságai részleteiről és válásairól. 1982-ben újra megnősült, egy színésznőt vett el, Gail Youngsot, akiről az elején úgy vélte, remek hatással van rá, és jó párost alkotnak, de végül mindössze négy év után szétmentek. 1991-ben ismét megpróbálkozott a házassággal, ismét egy táncosnőre esett a választása, Sharon Brophy-ra, akivel románcuk szintén négy évig tartott.

Duvall 1996-ban ismerte meg negyedik, egyben utolsó feleségét, Luciana Pedrazát, a színésznőt, akivel Argentínában futottak össze teljesen véletlenül az utcán. Első randevúikon táncolni mentek, ugyanis mindketten a hobbi szerelmesei voltak, talán éppen ez volt az, ami addig hiányzott Duvall életéből. 2005-ben összeházasodtak, ezután Pedraza többször is szerepet kapott férje filmjeiben.

Annak ellenére, hogy a színész négyszer házasodott, gyermeke sohasem született, azonban boldog és szeretetteljes házasságban élt élete utolsó éveiben, egy fényűző karrierrel a háta mögött.

 

