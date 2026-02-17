Sosem válhatott apává: Robert Duvall szívszorító története

95 éves korában, február 15-én elhunyt Robert Duvall világhírű színész. A hollywoodi sztár bár négyszer házasodott, gyermeke sosem született, pedig nagyon vágyott az apaságra – írja a DailyMail.

Robert Duvall amerikai színész Fotó: ROBYN BECK / AFP

A színész halálát felesége, Luciana Pedraza jelentette be. Pedraza kiemelte, hogy Duvall „békében, otthon, szerettei körében” hunyt el.

Robert Duvall nyíltan beszélt arról, hogy sosem lett apa:

Azt hiszem, nálam ez nem jött össze

– mondta egy 2007-es interjúban. Házasságaiból sosem született gyermek, és bár az örökbefogadás kérdése is felmerült, a színész végül sosem vált apává.

Duvall sosem tekintette ezt életének kudarcának, bár néha feszültséget okozott a házasságaiban.

A színész 1997 óta élt boldog házasságban Luciana Pedrazával, akivel Argentínában találkozott.

Duvall első szerepét 1962-ben kapta meg a Ne bántsátok a feketerigót! című filmben, amellyel egyből hatalmas sikerre tett szert. Ezután még főként színházi szerepeket vállalt, majd 1969-ben megismerte Francis Ford Coppolát, ami mindent megváltoztatott.

Coppola rendezte A Keresztapa-filmeket, amelyek közül kettőben Duvall mellékszerepet kapott. Az olasz maffiózók életét feldolgozó filmeposzban Tom Hagen consiglierét alakította, amiért Oscar-díjra is jelölték. Copollával való közös munkája az Apokalipszis mostban is folytatódott, amiért szintén kiérdemelte az amerikai filmakadémia jelölését. 1979-től már nem elégedett meg a mellékszerepekkel, A nagy Santiniben főszerepet játszott, amiért újból jelölték, végül 1983-ban elnyerte a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat Az Úr kegyelméből című filmben látható alakításáért.

Robert Duvall 5 leghíresebb szerepe

Újabb hollywoodi híresség hagyott itt minket. Robert Duvall 95 éves korában elhunyt. Élete során több mint 145 szerepben bizonyított, de akad közölük 5, amelyekkel örökre beírta magát az egyetemes filmtörténelembe és milliók emlékezetébe. Öt leghíresebb szerepéről többet megtudhat az Origo oldalán.