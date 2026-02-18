Brutális gyilkosság: agyonlőtték a milliomos Robert Fullert

Robert Fuller Jr.-t szombat reggel fél nyolc után találták meg eszméletlenül a Cogir Potomac Senior Living intézmény egyik apartmanjában. A rendőrség szerint súlyos fejsérülése volt, a nyomozók megállapították: lőtt seb okozta a halálát. A helyszínen halottnak nyilvánították.

Robert Fuller 87 évesen lett gyilkosság áldozata egy marylandi nyugdíjasotthonban.

Fotó: X

Egyelőre nem közöltek információt gyanúsítottról, és letartóztatás sem történt – írja a NY Post.

Ki volt Robert Fuller, és miért számított ismert személynek?

Robert Fuller Maine államban ismert közéleti szereplő volt. Nyugalmazott haditengerészeti tartalékos tisztként és sikeres ügyvédként jelentős vagyont halmozott fel.

2021-ben 1,64 millió dollárt adományozott Augusta városának egy középiskolai sportlétesítmény korszerűsítésére, amelyet később Fuller Fieldnek neveztek el.

Támogatta a MaineGeneral Medical Centert és a Kennebec Historical Societyt is.

Van történelmi kapcsolata a Fuller családnak?

Robert Fuller egyik felmenője, Melville Fuller az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának nyolcadik elnöke volt 1888 és 1910 között. Nevéhez fűződik a hírhedt „külön, de egyenlő” doktrína a Plessy kontra Ferguson ügyben, amely hosszú időre legitimálta a faji szegregációt.

Robert Fuller Jr. egy szobrot is állíttatott fel ősének, amelyet később eltávolítottak a közterületről, majd visszaadtak a családnak.

Mit lehet tudni a gyilkosság körülményeiről?

A hatóságok közlése szerint a halál okát és körülményeit az igazságügyi orvosszakértő vizsgálja. A lövöldözés egy idősek számára fenntartott lakóparkban történt, ami különösen aggasztóvá teszi az esetet. A rendőrség továbbra is keresi az elkövetőt.