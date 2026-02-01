Megmenekült Robinson Crusoe a magánytól, vagy csak túlélte?

A túlélés, a magány és az emberi kitartás története ma is lenyűgöző, különösen akkor, ha az évfordulók fényében idézzük fel. Robinson Crusoe megmentésének dátuma a regény belső időrendje szerint 1709. február 1., amely mára az irodalomtörténet egyik legismertebb napjává vált.

Robinson Crusoenak viszontagságos és kalandos élete volt.

Robinson Crusoe és a skót matróz személye

A regény hátterében álló személy Alexander Selkirk, egy skót matróz volt, akit heves természete és makacssága sodort végzetes helyzetbe. Selkirk 1704-ben egy hajóval érkezett a Csendes-óceán Juan Fernández-szigetcsoportjához, ahol összeveszett kapitányával. A vita végén egy lakatlan szigeten maradt, néhány fegyverrel, szerszámmal és Bibliával.

Kezdetben biztos volt benne, hogy hamarosan visszatérnek érte, ám a napokból hónapok, a hónapokból évek lettek.

A szigeten vadkecskékre vadászott, kunyhót épített, és saját ruháit maga készítette állatbőrből. Idővel annyira hozzászokott a magányhoz, hogy amikor hajó tűnt fel a közelben, inkább elrejtőzött, mert félt az idegenektől. A teljes elszigeteltség pszichés hatásait vallásos elmélkedéssel és napi rutinnal próbálta ellensúlyozni.

Fikció vagy valóság? Péntek és a magány

Idővel társra is lel egy bennszülött férfiban, akit Pénteknek nevez el – mert ezen a napon találkozott vele –, és aki jelentősen megváltoztatja a történet dinamizmusát. Péntek a könyvben nem pusztán kísérő: általa Crusoe olyan dolgokat ismer meg, amelyeket egyedül nem fedezett volna fel, többek között a sziget korábbi lakóiról és rituáléiról szóló történeteket. Egyes történetírók szerint a skót matróz azonban

soha nem találkozott a Defoe történetében szereplő „Péntekkel", és komolyan meg kellett küzdenie a magánnyal valamint az ebből fakadó őrület jeleivel.

Mert bár a négyéves száműzetése alatt kettő hajó is kikötött a szigeten, azok Selkirk szerencsétlenségére spanyol felségjelzés alatt vitorláztak.

Rengeteg kiadást élet meg a Robinson Crusoe könyv.

1709. február 1.: a szabdulás napja

A fordulópont 1709. február 1-jén érkezett el, amikor egy angol hajó kötött ki a szigetnél, és Selkirk végre kapcsolatba lépett a legénységgel. A több mint négy évig tartó magány után szinte elfelejtett beszélni, mozgása pedig inkább hasonlított egy vademberére, mint civilizált tengerészére. Gyorsan kiderült azonban, hogy túlélési tudása rendkívül értékes. Olyannyira, hogy rövid időn belül a hajó tisztjévé nevezték ki.