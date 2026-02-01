Megmenekült Robinson Crusoe a magánytól, vagy csak túlélte?

A túlélés, a magány és az emberi kitartás története ma is lenyűgöző, különösen akkor, ha az évfordulók fényében idézzük fel. Robinson Crusoe megmentésének dátuma a regény belső időrendje szerint 1709. február 1., amely mára az irodalomtörténet egyik legismertebb napjává vált.
Robinson Crusoe és a skót matróz személye
A regény hátterében álló személy Alexander Selkirk, egy skót matróz volt, akit heves természete és makacssága sodort végzetes helyzetbe. Selkirk 1704-ben egy hajóval érkezett a Csendes-óceán Juan Fernández-szigetcsoportjához, ahol összeveszett kapitányával. A vita végén egy lakatlan szigeten maradt, néhány fegyverrel, szerszámmal és Bibliával.
Kezdetben biztos volt benne, hogy hamarosan visszatérnek érte, ám a napokból hónapok, a hónapokból évek lettek.
A szigeten vadkecskékre vadászott, kunyhót épített, és saját ruháit maga készítette állatbőrből. Idővel annyira hozzászokott a magányhoz, hogy amikor hajó tűnt fel a közelben, inkább elrejtőzött, mert félt az idegenektől. A teljes elszigeteltség pszichés hatásait vallásos elmélkedéssel és napi rutinnal próbálta ellensúlyozni.
Fikció vagy valóság? Péntek és a magány
Idővel társra is lel egy bennszülött férfiban, akit Pénteknek nevez el – mert ezen a napon találkozott vele –, és aki jelentősen megváltoztatja a történet dinamizmusát. Péntek a könyvben nem pusztán kísérő: általa Crusoe olyan dolgokat ismer meg, amelyeket egyedül nem fedezett volna fel, többek között a sziget korábbi lakóiról és rituáléiról szóló történeteket. Egyes történetírók szerint a skót matróz azonban
soha nem találkozott a Defoe történetében szereplő „Péntekkel", és komolyan meg kellett küzdenie a magánnyal valamint az ebből fakadó őrület jeleivel.
Mert bár a négyéves száműzetése alatt kettő hajó is kikötött a szigeten, azok Selkirk szerencsétlenségére spanyol felségjelzés alatt vitorláztak.
1709. február 1.: a szabdulás napja
A fordulópont 1709. február 1-jén érkezett el, amikor egy angol hajó kötött ki a szigetnél, és Selkirk végre kapcsolatba lépett a legénységgel. A több mint négy évig tartó magány után szinte elfelejtett beszélni, mozgása pedig inkább hasonlított egy vademberére, mint civilizált tengerészére. Gyorsan kiderült azonban, hogy túlélési tudása rendkívül értékes. Olyannyira, hogy rövid időn belül a hajó tisztjévé nevezték ki.
Visszatér volna meghalni?
Hazatérve elmesélte történetét az egyik angol újságnak, megpróbált letelepedni, ám nyughatatlan természete miatt hamarosan ismét tengerre szállt.
Itt érte a halál 1721-ben a Weymouth vitorlás hadnagyaként, valószínűleg a sárgaláz végzett vele.
A megmentő szerepében tetszelgő Rogers kapitány később szintén papírra vetette tengeri kalandjait, amely a Cruising Voyage Round the World címet viselte. Azt azonban nem tudni biztosan, hogy Daniel Defoe hol hallott a „hajótörött" Selkirk különös sorsáról, de az 1719-ben megjelent, Robinson Crusoe történetéről írt regénye néhány ponton kísértetiesen hasonlít a skót tengerész kalandjaira.
A 300 éves Robinson Crusoe-hoz kapcsolódó érdekességek
A regény és a valós történet körül számos érdekesség alakult ki az elmúlt évszázadokban:
- A Chile partjainál található Juan Fernández-szigetcsoportot, ahol Selkirk raboskodott, az irodalmi hős tiszteletére Robinson Crusoe-szigetre keresztelték át – habár Selkirk eredetileg az Isla Más a Tierra nevű szigeten élt.
- A regény megjelenése idején sok olvasó komolyan hitte, hogy Crusoe naplóját maga az „igazi” Crusoe írta, mert a könyv eredeti angol kiadásában szerepelt a „written by himself” (magától írva) kitétel.
- Péntek karaktere olyan mély hatást gyakorolt a kultúrára, hogy az angol „Friday” szó használata idővel nemcsak a hét napjára utal, hanem olyan emberekre is, akik segítőkészek, lojálisak vagy „jobb kéz” típusú társak.
Több mint háromszáz évvel a megmentés után Robinson Crusoe története ma is aktuális. Nemcsak kalandregényként olvassuk, hanem az emberi lélek próbatételeként is. Ez teszi az évfordulót különösen alkalmassá arra, hogy újra felidézzük, miként lett egy magára hagyott matrózból halhatatlan legenda.