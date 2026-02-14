Robot nyulak kontra 6 méteres kígyók – brutális harc indul Floridában

A Dél-floridai Vízügyi Hatóság a hírhedt Florida Python Challenge után indította útjára a napelemes működésű, mesterséges intelligenciával felszerelt eszközöket. A robotikus nyúlcsapda mozgásában, hőleadásában és illatmintájában is a valódi zsákmányállatokat utánozza, így csalogatva elő a rejtőzködő kígyókat – írja a NewYorkPost.

Robot nyulak segítik a burmai piton elleni harcot Floridában – a napelemes, mesterséges intelligenciával működő csalik az Everglades ökoszisztémájának megmentését célozzák Fotó: MATT HUNT / ANADOLU AGENCY

Robot nyulak a burmai piton ellen – így működik az új technológia Floridában

A robot nyulak mesterséges intelligenciával működő kamerával pásztázzák a környezetet. Amint egy burmai pitont észlelnek, azonnali értesítést küldenek a hatóságoknak, akik a helyszínre sietnek a kígyó eltávolítására.

A burmai piton akár 18 láb hosszúságúra is megnőhet – ez körülbelül 5–6 méter –, és képes egész szarvast is lenyelni. Az 1990-es években jelent meg Floridában, és azóta robbanásszerűen elszaporodott, pontos állományát a szakemberek sem tudják meghatározni.

Miért vált ökológiai katasztrófává a burmai piton túlszaporodása?

A burmai piton invázió súlyos károkat okozott az őshonos állatvilágban. Egy 2012-es tanulmány szerint a mosómedvék és oposszumok populációja egyes területeken 1–2 százalékra zsugorodott.

2000 óta több mint 19 000 példányt távolítottak el az Everglades régióból, részben olyan szervezett akciók során, mint a Florida Python Challenge. A tavalyi győztes 20 kígyót ejtett el, és 10 000 dolláros fődíjat kapott.

A burmai piton nem őshonos faj az Egyesült Államokban, ezért egész évben, külön vadászengedély nélkül is humánus módon elpusztítható.

Képesek lehetnek a robot nyulak fordítani a helyzeten?

A szakértők szerint a mesterséges intelligenciával működő robotikus csalieszközök áttörést hozhatnak az inváziós fajok elleni küzdelemben. Ugyanakkor kérdés, hogy a robot nyulak mennyire bizonyulnak tartósnak egy olyan ragadozóval szemben, amely akár egy teljes szarvast is képes lenyelni.

A cél egyértelmű: a burmai piton populációjának a csökkentése és az Everglades ökoszisztémájának helyreállítása.

