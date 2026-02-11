81 évesen világrekordra készül Rod Stewart – brutális edzést végez a rocklegenda

Rod Stewart célja nem kisebb, mint hogy megdöntse a 100 méteres síkfutás világcsúcsát a 80+-os korosztályban. És ez nem vicc, hívta fel a figyelmet a fitbook.de.

Rod Stewart a személyi edzője szerint is kirobbanó fizikai formában van

Fotó: ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Átkozottul jó formában vagyok! Meg fogom próbálni 17 másodpercen belül lefutni a 100 métert. Szerintem ez világrekord lenne

– vallja nevetve.

Az énekes ideje jelenleg 19 másodperc, amit főleg az elrugaszkodási technika tökéletesítésével ért el. Ám a célja, hogy tovább faragja az idejét. Az igazság az, hogy a korosztályos világrekordot jelenleg az amerikai Kenton Brown tartja 14,21 másodperccel, így Stewartnak reálisabb lenne Tony Bowman 15,16 másodperces brit 80+-os rekordjának a megdöntése. A zenész mindenesetreg nem tágít az elhatározásától – orvosi felügyelet mellett, pontosan beállított pulzuszónában edz futópadon.

Rod Stewart titkos fegyvere: katonai ihletésű víz alatti edzés

A rocklegenda egyik legdurvább módszere a Deep End Fitness, vagyis a mélyvizes edzés. Ez egy víz alatti erő- és állóképességi tréning, amelyet katonai egységek (SAS) módszerei inspiráltak. Stewart saját medencéjében edz, térdprotézise miatt kímélő, de extrém intenzív módon.

Egy hatalmas gumitömböt tolok végig a medence alján

– mesélte a People magazinnak.

Rod Stewart 38 éve dolgozik együtt a személyi edzőjével, Gary O’Connorral, aki korábban profi futballista volt. A kapcsolatuk titka a közös futballmúlt és a vasfegyelem. A turnék során is heti négy edzést végez: fut, focizik, kardiózik, 45 perces állóképességi blokkokat végez maximális, de még biztonságos pulzuson. A tréner szerint az énekes olyan formában van, amilyenben ő maga is szeretne lenni 80 felett.

„Nem pihenni mentem le a színpadról – csuromvizes vagyok!”

A kritikusok gyakran azt hiszik, elfárad a színpadon a világsztár. Ő azonban ezen csak nevet:

Nem pihenni megyek le, hanem azért, mert csuromvizes vagyok az izzadtságtól. Olyan fitt vagyok, el sem hinnétek!

Rod már nem él extrém rocker életet:

nem dohányzik

rendszeresen mozog

esténként pedig megiszik egy pohár bort.

Pénteken és szombaton még mindig kisfiú vagyok. Vasárnap pihenek

– vallotta be nemrég.