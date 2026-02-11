81 évesen világrekordra készül Rod Stewart – brutális edzést végez a rocklegenda

Rod Stewart célja nem kisebb, mint hogy megdöntse a 100 méteres síkfutás világcsúcsát a 80+-os korosztályban. És ez nem vicc, hívta fel a figyelmet a fitbook.de.
Átkozottul jó formában vagyok! Meg fogom próbálni 17 másodpercen belül lefutni a 100 métert. Szerintem ez világrekord lenne
– vallja nevetve.
Az énekes ideje jelenleg 19 másodperc, amit főleg az elrugaszkodási technika tökéletesítésével ért el. Ám a célja, hogy tovább faragja az idejét. Az igazság az, hogy a korosztályos világrekordot jelenleg az amerikai Kenton Brown tartja 14,21 másodperccel, így Stewartnak reálisabb lenne Tony Bowman 15,16 másodperces brit 80+-os rekordjának a megdöntése. A zenész mindenesetreg nem tágít az elhatározásától – orvosi felügyelet mellett, pontosan beállított pulzuszónában edz futópadon.
Rod Stewart titkos fegyvere: katonai ihletésű víz alatti edzés
A rocklegenda egyik legdurvább módszere a Deep End Fitness, vagyis a mélyvizes edzés. Ez egy víz alatti erő- és állóképességi tréning, amelyet katonai egységek (SAS) módszerei inspiráltak. Stewart saját medencéjében edz, térdprotézise miatt kímélő, de extrém intenzív módon.
Egy hatalmas gumitömböt tolok végig a medence alján
– mesélte a People magazinnak.
Rod Stewart 38 éve dolgozik együtt a személyi edzőjével, Gary O’Connorral, aki korábban profi futballista volt. A kapcsolatuk titka a közös futballmúlt és a vasfegyelem. A turnék során is heti négy edzést végez: fut, focizik, kardiózik, 45 perces állóképességi blokkokat végez maximális, de még biztonságos pulzuson. A tréner szerint az énekes olyan formában van, amilyenben ő maga is szeretne lenni 80 felett.
„Nem pihenni mentem le a színpadról – csuromvizes vagyok!”
A kritikusok gyakran azt hiszik, elfárad a színpadon a világsztár. Ő azonban ezen csak nevet:
Nem pihenni megyek le, hanem azért, mert csuromvizes vagyok az izzadtságtól. Olyan fitt vagyok, el sem hinnétek!
Rod már nem él extrém rocker életet:
- nem dohányzik
- rendszeresen mozog
- esténként pedig megiszik egy pohár bort.
Pénteken és szombaton még mindig kisfiú vagyok. Vasárnap pihenek
– vallotta be nemrég.
Rod Stewart szívesen hordta barátnői bugyiját
Csillapíthatatlan étvágyú, pajkos férfi volt, és ha úgy tartotta kedve, barátnője bugyijában rohangált fel-alá a szállloda folyosóján, és egy nap alatt megszerzett egy címlaplányt. A nagy szívtipró hírében álló Rod Stewart barátnői közül heten vallottak az énekes szexuális szokásairól a Channel Five által készített dokumentumfilmben.
Rod Stewart részeg tánca mindenkit sokkolt a focimeccsen – videó
A Bayern München 2-1-re győzött a Celtic otthonában egy éve a labdarúgó Bajnokok Ligája kieséses szakaszának első fordulójában, a párharc első mérkőzésén. A Celtic Glasgow egyik legismertebb szurkolója, Rod Stewart már a mérkőzés előtt jó hangulatot teremtett.