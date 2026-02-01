Hajszálon múlt: civilek mentették meg egy bajba jutott róka életét

A bajba jutott róka Monterey megyében bukkant fel, amikor a környéken élők észrevették, hogy egy fekete, bordázott műanyag cső szorult a nyakára. A helyiek nem maradtak tétlenek: a rókamentés érdekében csapdákat állítottak fel, figyelték az állat mozgását, és végül sikerült biztonságosan befogniuk a sérült rókát, akit azonnal állatmentők vettek gondozásba - tájékoztat a New York Post.

Hogyan mentettek meg egy rókát Kaliforniában?

A mentés több napos civil összefogással valósult meg. A lakók először közösségi oldalakon kértek segítséget, majd csapdákat helyeztek ki a környéken. A róka rendkívül óvatos volt, többször is elkerülte a befogást, végül azonban egy egyszerű, élelemmel történő csalogatás hozta meg az áttörést. A sikeres befogás után az állatot szakértő állatmentők vették át, akik szakszerű ellátásban részesítették.

Miért volt cső a róka nyakán?

A pontos ok nem ismert, de a szakemberek szerint nagy valószínűséggel emberi hulladék okozta a problémát. A műanyag cső mérete miatt nem tudott magától lecsúszni az állat nyakáról, ami súlyos sérüléseket eredményezett. Az eset ismét ráirányítja a figyelmet az állatkínzás egyik kevésbé látványos, mégis gyakori formájára: az eldobott hulladék veszélyeire a vadon élő állatok számára.

