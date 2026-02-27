Szenzációs felfedezés: több ezer éves kincset találtak

A walesi nemzeti múzeum közlése szerint két, a római korból származó ólomrudat találtak. A leletek különlegessége, hogy a régióban eddig nem került elő hasonló tárgy. A felfedezés új információkkal szolgálhat a térség ókori múltjáról – számolt be a CBS News.

Római kori lelet került elő Forrás: AI által generált képillusztráció

Ókori kincs a római birodalom korából

Ritka, közel kétezer éves római kori leletre bukkant két fémdetektoros Nyugat-Walesben, Ceredigion térségében. A magánterületen, engedéllyel végzett kutatás során két ólomrudat találtak mintegy 45 centiméteres mélységben, egymáshoz nagyon közel.

A leletek Kr. u. 87-ből származnak, amit a rajtuk található felirat alapján állapítottak meg.

Ebben az időszakban Domitianus császár uralkodott a Római Birodalomban. Az ilyen úgynevezett ólom „tömböket” szerszámok és fegyverek készítéséhez használták, és fontos szerepet játszottak a birodalom gazdaságában. A térség gazdag érckészletei miatt stratégiai jelentőségű volt a rómaiak számára, az itt bányászott ólmot a birodalom több pontjára is elszállíthatták.

Alább látható az eredeti lelet:

A múzeum szerint ez az első ilyen jellegű lelet a régióban, ami különösen értékessé teszi. A szakértők megvizsgálják és dokumentálják a tárgyakat, majd 2027 tavaszán az Amgueddfa Ceredigion új régészeti kiállításán mutatják be őket a nagyközönségnek.

