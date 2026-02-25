Kiugrott az iskola ablakán egy erdélyi diák, miután rossz jegyet kapott

Az eset kedden délelőtt, a tanórák közötti egyik szünetben történt, miután egy diák rossz jegyet kapott fizikából, számolt be a Maszol.
„Ma körülbelül 10 órakor a 112-es egységes segélyhívó számon érkezett bejelentés arról, hogy Telcs településen egy diák kiesett az emeletről és megsérült. A helyszínre kiérkező (…) rendőrök egy helyi 13 évest azonosítottak, és az elsődleges vizsgálatok szerint az iskolája első emeletéről esett le” – közölte a Beszterce-Naszód Megyei Rendőr-főkapitányság.
A helyszínre rohammentő érkezett. A gyermek eszméleténél volt, ágyéki sérüléssel és lábtörés gyanújával a besztercei sürgősségi kórházba szállították.
A rossz jegy miatt tett kárt magában
A 13 éves fiú feltehetően szándékosan követte el tettét, miután a vártnál rosszabb jegyet kapott – nyilatkozta az Agerpresnek az intézmény igazgatója, Domnica Homei.
Amikor megkérdezték tőle, miért tette, azt válaszolta, hogy »az élet nehéz«. A magyarázat több irányba mutatott: megpróbált jobb jegyet szerezni fizikából, de a vártnál rosszabbat kapott, és úgy érezte, minden hiábavaló, az élet nagyon nehéz. Nem is próbáltam túl sok részletet megtudni, mert még soha nem kerültem ilyen helyzetbe, és annyira megijedtem, hogy nem tudtam, helyes-e belemenni a részletekbe”
– mondta a Telcsi Műszaki Líceum igazgatója.
Hozzátette: a fiú cselekedete megijesztette hatodikos osztálytársait. Mint mondta, minden néhány másodperc alatt történt, attól a pillanattól kezdve, hogy a tanuló felállt az ablakpárkányra, egészen a zuhanásig. Az első információk szerint az érintett diák jól tanul, és korábban nem volt gond vele.
Már haza is engedték a kórházból
Az osztályfőnök értesítette a szülőket, akik az iskolába siettek, majd elkísérték gyermeküket a besztercei kórházba. A fiút a délután folyamán – a hozzátartozók kérésére – kiengedték a kórházból.
A klinikai és paraklinikai vizsgálatokat követően, amelyek a jobb boka és az ágyéki gerinc szintjén elszenvedett sérüléseket állapítottak meg, a 13 éves fiút orvosi javaslatokkal látták el, majd a hozzátartozók kérésére elbocsátották”
– közölte a Besztercei Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház szóvivője.
Az ügyben a rendőrség gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanúja miatt indított büntetőeljárást, a hatóságok vizsgálják az eset pontos körülményeit.
