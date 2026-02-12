Egészségesnek hitt gasztrotrend okozhat kellemetlen panaszokat

Hírlevél
Az utóbbi időben egyre többen próbálják tudatosabban alakítani az étrendjüket, de sokan még mindig bizonytalanok abban, mennyi az egészséges mennyiség bizonyos tápanyagokból. A rostbevitel kulcsszerepet játszik az emésztés megfelelő működésében, mégis a legtöbben nem érik el az ajánlott napi mennyiséget. A túl kevés és a túl sok fogyasztás is kellemetlen tüneteket okozhat.
A megfelelő rostbevitel nemcsak az emésztést támogatja, hanem hozzájárulhat a vércukorszint stabilizálásához és a koleszterinszint csökkentéséhez is. A napi rostszükséglet elérése azonban fokozatosságot igényel, mert a hirtelen megemelt rostfogyasztás puffadást vagy akár székrekedést is kiválthat - tájékoztat a The Guardian.

A megfelelő rostbevitel csökkentheti a puffadás kockázatát
Fotó: Unsplash

Mennyi rostot kell fogyasztani naponta?

A szakmai ajánlások szerint a napi rostszükséglet felnőttek esetében 25–30 gramm. A valóságban azonban sokan csak 15–18 grammot fogyasztanak naponta. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb embernek érdemes lenne tudatosan növelnie a rostfogyasztást, de nem egyik napról a másikra.

Mi történik, ha túl sok rostot eszünk?

Ha valaki túl gyorsan emeli meg a rostbevitelt, kellemetlen tünetek jelentkezhetnek. 

Ilyen lehet a:

  • puffadás, 
  • hasi fájdalom, 
  • fokozott bélgázképződés, 
  • székrekedés 

Az emésztésnek időre van szüksége az alkalmazkodáshoz, ezért a fokozatos emelés a legbiztonságosabb megoldás.

Hogyan növeljük a rostbevitelt puffadás nélkül?

A szakértők szerint a rostbevitel növelésének kulcsa a fokozatosság: érdemes lépésről lépésre emelni a mennyiséget, nem pedig egyik napról a másikra drasztikusan változtatni az étrenden. Reggelire adhatunk gyümölcsöt vagy magvakat – például chia- vagy lenmagot – a zabkásához, ebédnél a fehér rizs helyett választhatunk teljes kiőrlésű köretet, vacsoránál pedig lencsét vagy babot keverhetünk a szószokba. Emellett fontos a megfelelő folyadékfogyasztás is, mert a rost vízzel együtt fejti ki kedvező hatását, így az emésztés fokozatosan alkalmazkodik, és csökkenthető a puffadás kockázata.

Mely ételek tartalmaznak sok rostot?

Az alábbi élelmiszerek természetes módon segíthetik a napi rostszükséglet elérését:

  • Zabpehely;
  • Lencse;
  • Babfélék;
  • Csicseriborsó;
  • Teljes kiőrlésű kenyér;
  • Barna rizs;
  • Alma (héjával);
  • Málna;
  • Pattogatott kukorica.

Ezek rendszeres beépítése jelentősen javíthatja a rostfogyasztás szintjét.

Mi a különbség az oldható és az oldhatatlan rost között?

Az oldhatatlan rost főként teljes kiőrlésű gabonákban és zöldségek héjában található, és „seprűként” segíti a bélmozgást. Az oldható rost – például a zabban, babban és lencsében – vízzel érintkezve zselés állagúvá válik, így támogatja az emésztést, valamint segíthet a vércukorszint és a koleszterinszint szabályozásában.

