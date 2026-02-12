Egészségesnek hitt gasztrotrend okozhat kellemetlen panaszokat

A megfelelő rostbevitel nemcsak az emésztést támogatja, hanem hozzájárulhat a vércukorszint stabilizálásához és a koleszterinszint csökkentéséhez is. A napi rostszükséglet elérése azonban fokozatosságot igényel, mert a hirtelen megemelt rostfogyasztás puffadást vagy akár székrekedést is kiválthat - tájékoztat a The Guardian.
Mennyi rostot kell fogyasztani naponta?
A szakmai ajánlások szerint a napi rostszükséglet felnőttek esetében 25–30 gramm. A valóságban azonban sokan csak 15–18 grammot fogyasztanak naponta. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb embernek érdemes lenne tudatosan növelnie a rostfogyasztást, de nem egyik napról a másikra.
Mi történik, ha túl sok rostot eszünk?
Ha valaki túl gyorsan emeli meg a rostbevitelt, kellemetlen tünetek jelentkezhetnek.
Ilyen lehet a:
- puffadás,
- hasi fájdalom,
- fokozott bélgázképződés,
- székrekedés
Az emésztésnek időre van szüksége az alkalmazkodáshoz, ezért a fokozatos emelés a legbiztonságosabb megoldás.
Hogyan növeljük a rostbevitelt puffadás nélkül?
A szakértők szerint a rostbevitel növelésének kulcsa a fokozatosság: érdemes lépésről lépésre emelni a mennyiséget, nem pedig egyik napról a másikra drasztikusan változtatni az étrenden. Reggelire adhatunk gyümölcsöt vagy magvakat – például chia- vagy lenmagot – a zabkásához, ebédnél a fehér rizs helyett választhatunk teljes kiőrlésű köretet, vacsoránál pedig lencsét vagy babot keverhetünk a szószokba. Emellett fontos a megfelelő folyadékfogyasztás is, mert a rost vízzel együtt fejti ki kedvező hatását, így az emésztés fokozatosan alkalmazkodik, és csökkenthető a puffadás kockázata.
Mely ételek tartalmaznak sok rostot?
Az alábbi élelmiszerek természetes módon segíthetik a napi rostszükséglet elérését:
- Zabpehely;
- Lencse;
- Babfélék;
- Csicseriborsó;
- Teljes kiőrlésű kenyér;
- Barna rizs;
- Alma (héjával);
- Málna;
- Pattogatott kukorica.
Ezek rendszeres beépítése jelentősen javíthatja a rostfogyasztás szintjét.
Mi a különbség az oldható és az oldhatatlan rost között?
Az oldhatatlan rost főként teljes kiőrlésű gabonákban és zöldségek héjában található, és „seprűként” segíti a bélmozgást. Az oldható rost – például a zabban, babban és lencsében – vízzel érintkezve zselés állagúvá válik, így támogatja az emésztést, valamint segíthet a vércukorszint és a koleszterinszint szabályozásában.
