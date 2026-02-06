Az USA hadat üzent Putyinnak – új szinten a konfliktus

Marco Rubio amerikai külügyminiszter Oroszországot vádolta meg azzal, hogy szerinte nem tartotta be a stratégiai támadófegyverek csökkentéséről szóló szerződés, vagyis az Új START, más néven СНВ 3 előírásait. A politikus egy, a megállapodás lejártához időzített cikkében azt írta, új egyezményre van szükség, amely már Kínát is magában foglalja.

Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere

Fotó: Saul Loeb / AFP

Rubio Oroszországra mutogat, de új nukleáris szerződést akar Kínával együtt

Rubio emlékeztetett arra, hogy Oroszország 2023-ban felfüggesztette részvételét a szerződésben, miközben szerinte Moszkva korábban is megsértette annak pontjait. Úgy fogalmazott, az Egyesült Államok választás elé került.

Vagy egyoldalúan vállalunk kötelezettségeket, vagy elismerjük, hogy egy új korszak új megközelítést követel. Nem a régi, jól ismert START szerződésre van szükség, hanem valami egészen másra. Egy olyan megállapodásra, amely figyelembe veszi, hogy az Egyesült Államoknak hamarosan nem egy, hanem két nukleáris nagyhatalommal kell számolnia, Oroszországgal és Kínával

– írta az amerikai külügyminiszter.

Rubio szerint Washington tisztában van azzal, hogy egy ilyen egyezmény kidolgozása hosszú időt vehet igénybe.

„A korábbi szerződések megkötése, köztük az Új START, éveket vett igénybe, és több évtizedes precedensekre épült. Ráadásul ezek két nagyhatalom között születtek, nem három vagy több fél részvételével. De az, hogy valami nehéz, nem jelenti azt, hogy ne kellene törekednünk rá, vagy hogy beérjük kevesebbel” – tette hozzá.

Korábban Rose Gottemoeller, a NATO volt főtitkárhelyettese és az Egyesült Államok vezető tárgyalója a 2010-es START III megállapodásnál azt mondta, hogy Donald Trump elnök hallgatása az orosz hosszabbítási javaslatra „rossz fényben tünteti fel” az Egyesült Államokat.