Ezen az optikai illúzión vitatkozott az egész világ – most újra visszatért és még durvább!

A 2015-ös internetes őrület akkor indult, amikor két skót nő feltöltött egy képet az egyik közösségi oldalra, hogy eldöntsék, milyen színű a ruha — és ezzel kezdetét vette a ruhavita. A világ azonnal kettészakadt: egyesek szerint kék és fekete volt, mások szerint fehér és arany – írja a DailyStar.
Ruha vita új fejezete — sztárok, bizonyíték és az új megosztó kép
A ruha vita akkora méreteket öltött, hogy még világsztárok is megszólaltak:
- Taylor Swift kék és feketének látta
- Kim Kardashian fehér és aranynak
- Kanye West pedig az ellenkezőjét állította
A gyártó, a Roman Originals végül megerősítette: az eredeti modell valójában kék és fekete volt.
Most egy új virális kép kavarta fel az állóvizet. A fotón két nő látható vízszintesen csíkos ruhában. Első pillantásra az egyik ruha kék és feketének, a másik fehér és aranynak tűnik.
Egy felhasználó még egymásra is illesztette a két oldalt, bizonyítva: pixelre pontosan megegyeznek.
A döbbenetes rész: a két ruha teljesen azonos színű.
Az eltérés oka a háttér és az árnyék. A kép közepén függőlegesen elválasztott fényviszonyok miatt az agyunk automatikusan korrigálja a látványt. Ez az úgynevezett optikai illúzió ruha jelenség, amely a vizuális kontraszt hatás és az agy színkorrekciós mechanizmusának eredménye.
Miért látjuk teljesen másnak?
Az emberi agy folyamatosan próbálja „kiszámolni”, milyen fényben lát egy tárgyat. Ha a bal oldali alakot sötét szobában képzeljük el, a ruha hirtelen más árnyalatúnak tűnik. Ez a vizuális kontraszt hatás miatt történik.
Sokan próbálták letakarni a kép egyik felét, és megfigyelték, hogy a ruha „átváltozik”.
Egy kommentelő így fogalmazott:
„Egymás mellett nézve azonnal átvált kék-feketéről törtfehér-aranyra. Az agy elképesztő.”
Mások csak ennyit reagáltak:
„Nem csináljuk ezt végig még egyszer.”
Mi volt az igazság a nagy internetes ruha vita mögött?
A 2015-ös eset végén hivatalos válasz is érkezett: a ruha kék és fekete volt. Bár készült később egy fehér és arany változat jótékonysági árverésre, az eredeti modell színe nem volt kérdés.
A ruha vita azonban örökre bevonult az internet történetébe mint az egyik legismertebb optikai illúzió, amely megmutatta, mennyire különbözően érzékelhetjük ugyanazt a valóságot.
Csak az emberek egy része érzékeli ezt az optikai illúziót, de senki sem tudja, miért
Az emberek többsége ugyan érzékeli, de nem mindenki számára működik ugyanúgy egy furcsa vizuális jelenség. A táguló lyuk néven ismert optikai illúzió hatásmechanizmusát a mai napig nem értik teljesen a szakemberek.
Ez az optikai illúzió mindenkit átver, még a tudomány sem tudja megmagyarázni
Az optikai illúziók évtizedek óta izgalomban tartják a kutatókat, de a Poggendorff-jelenség még mindig megfejthetetlen. A tudósok szerint az optikai illúzió hátterében a szemünk téves érzékelése állhat, ám a pontos okokat mindmáig nem sikerült tisztázni.