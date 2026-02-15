Hírlevél
Figyelem: rövidesen használhatatlanná válik 1,3 millió mobiltelefon Magyarországon

roman originals

Ezen az optikai illúzión vitatkozott az egész világ – most újra visszatért és még durvább!

Emlékszel még arra a képre, ami évekkel ezelőtt összeveszítette a fél világot? A ruhavita most egy új optikai illúzió miatt ismét fellángolt, és megint milliók vitatkoznak azon, hogy kék és fekete vagy fehér és arany látható a fotón.
roman originalsoptikai illúzióruha

A 2015-ös internetes őrület akkor indult, amikor két skót nő feltöltött egy képet az egyik közösségi oldalra, hogy eldöntsék, milyen színű a ruha — és ezzel kezdetét vette a ruhavita. A világ azonnal kettészakadt: egyesek szerint kék és fekete volt, mások szerint fehér és arany – írja a DailyStar.

A ruha vita új fejezete: ugyanaz a ruha, mégis kék és fekete vagy fehér és arany? Az optikai illúzió ismét összezavarta az internetet.
A ruhavita új fejezete: ugyanaz a ruha, mégis kék és fekete vagy fehér és arany? Az optikai illúzió ismét összezavarta az internetet Fotó:Wikipédia

Ruha vita új fejezete — sztárok, bizonyíték és az új megosztó kép

A ruha vita akkora méreteket öltött, hogy még világsztárok is megszólaltak:

  • Taylor Swift kék és feketének látta
  • Kim Kardashian fehér és aranynak
  • Kanye West pedig az ellenkezőjét állította

A gyártó, a Roman Originals végül megerősítette: az eredeti modell valójában kék és fekete volt.

Most egy új virális kép kavarta fel az állóvizet. A fotón két nő látható vízszintesen csíkos ruhában. Első pillantásra az egyik ruha kék és feketének, a másik fehér és aranynak tűnik.

What color is the dress?
by u/No-Lock216 in opticalillusions

Egy felhasználó még egymásra is illesztette a két oldalt, bizonyítva: pixelre pontosan megegyeznek.

A döbbenetes rész: a két ruha teljesen azonos színű.

Az eltérés oka a háttér és az árnyék. A kép közepén függőlegesen elválasztott fényviszonyok miatt az agyunk automatikusan korrigálja a látványt. Ez az úgynevezett optikai illúzió ruha jelenség, amely a vizuális kontraszt hatás és az agy színkorrekciós mechanizmusának eredménye.

Miért látjuk teljesen másnak?

Az emberi agy folyamatosan próbálja „kiszámolni”, milyen fényben lát egy tárgyat. Ha a bal oldali alakot sötét szobában képzeljük el, a ruha hirtelen más árnyalatúnak tűnik. Ez a vizuális kontraszt hatás miatt történik.

Sokan próbálták letakarni a kép egyik felét, és megfigyelték, hogy a ruha „átváltozik”.

Egy kommentelő így fogalmazott:
„Egymás mellett nézve azonnal átvált kék-feketéről törtfehér-aranyra. Az agy elképesztő.”

Mások csak ennyit reagáltak:
„Nem csináljuk ezt végig még egyszer.”

Mi volt az igazság a nagy internetes ruha vita mögött?

A 2015-ös eset végén hivatalos válasz is érkezett: a ruha kék és fekete volt. Bár készült később egy fehér és arany változat jótékonysági árverésre, az eredeti modell színe nem volt kérdés.

A ruha vita azonban örökre bevonult az internet történetébe mint az egyik legismertebb optikai illúzió, amely megmutatta, mennyire különbözően érzékelhetjük ugyanazt a valóságot.

