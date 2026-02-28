Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor

Fontos!

Kilőtt az olajár, a szakértők elmondták, mi a legvalószínűbb forgatókönyv

ruhaköltemény

Letarolta az internetet a hóból készült ruhaköltemény

17 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy divattervező kihozta a New York-i havazásból a maximumot, és lélegzetelállító alkotást készített. A hóból készült menyasszonyi ruhaköltemény futótűzként terjedt el az interneten, sokan még személyesen is felkeresték az alkotást.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ruhakölteményCentral ParkNew York

Egy manhattani menyasszonyi ruhatervező valósághű hóinstallációval robbant be a közösségi médiába. A különleges ruhaköltemény a New York-i Central Parkban készült, és milliós nézettséget hozott az alkotónak – írja a New York Post

Hóba faragott ruhaköltemény lett a Central Park szenzációja (A kép illusztráció.)
Hóba faragott ruhaköltemény lett a Central Park szenzációja 
Fotó: Unsplash

Colette Komm ruhatervező mindössze két recés kenyérvágó késsel sétált ki a parkba, és három óra alatt kifaragott egy élethű, káprázatos menyasszonyi ruhát viselő próbababát. Az alkotás a „Snowmannequin”, magyarul hómanöken nevet kapta, és néhány nap alatt több mint 8 millióan látták a TikTokon. 

A tervező elmondása szerint az emberek tapsoltak neki munka közben, sokan pedig hálásak voltak azért, hogy a havas parkban egy ilyen látványos ruhaköltemény született, amely örömet vitt a városba. 

A virálissá vált ruhakölteményt több tucatnyian nézték meg személyesen is. 

A Grammy-gála legszebb ruhakölteményei – elképesztő, mennyire dögösek voltak idén a sztárok

A vörös szőnyegen idén is egymást érték a nagy divatpillanatok, a merész választások és az időtlen elegancia. A Grammy-gála legszebb ruhái között világsztárok ikonikus szettjei, különleges részletek és olyan megjelenések sorakoznak, amelyek még a gála után is uralják a divatról szóló beszélgetéseket. A galériát megtekintheti az Origo oldalán.

Itt az előzetes, amit sokan vártak: jön Az ördög Pradát visel második része

Húsz évvel az első rész bemutatója után visszatér a divatvilág ikonikus története. Az ördög Pradát visel újra összehozza Meryl Streepet, Anne Hathawayt és Emily Bluntot egy izgalmas folytatásra, ahol a magas divat és a munkahelyi intrikák ismét középpontba kerülnek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!