Letarolta az internetet a hóból készült ruhaköltemény

Egy manhattani menyasszonyi ruhatervező valósághű hóinstallációval robbant be a közösségi médiába. A különleges ruhaköltemény a New York-i Central Parkban készült, és milliós nézettséget hozott az alkotónak – írja a New York Post.

Hóba faragott ruhaköltemény lett a Central Park szenzációja

Fotó: Unsplash

Colette Komm ruhatervező mindössze két recés kenyérvágó késsel sétált ki a parkba, és három óra alatt kifaragott egy élethű, káprázatos menyasszonyi ruhát viselő próbababát. Az alkotás a „Snowmannequin”, magyarul hómanöken nevet kapta, és néhány nap alatt több mint 8 millióan látták a TikTokon.

A tervező elmondása szerint az emberek tapsoltak neki munka közben, sokan pedig hálásak voltak azért, hogy a havas parkban egy ilyen látványos ruhaköltemény született, amely örömet vitt a városba.

A virálissá vált ruhakölteményt több tucatnyian nézték meg személyesen is.

