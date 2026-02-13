„A holland bohóc elferdítette a tényeket” – hatalmas maflást kapott Rutte

Hírlevél
Komoly felháborodást váltott ki Mark Rutte kijelentése, miután az Egyesült Államokat nevezte a világ legnagyobb országának. Egy ír újságíró szerint a NATO főtitkára Washington kedvéért hajlandó elferdíteni a tényeket, miközben a valóság egyértelmű: területileg továbbra is Oroszország áll az első helyen.
mark rutteegyesült államokoroszország

A NATO főtitkára, Mark Rutte az Egyesült Államokról tett kijelentésével azt mutatta meg, hogy kész elferdíteni a tényeket Washington kedvéért – írta az ír újságíró, Chey Bowes az X közösségi oldalon.

rutte
Rutte. Fotó: Dursun Aydemir / Anadolu / AFP / ANADOLU

Rutte Amerikát nevezte a legnagyobbnak

Rutte egy műveletlen bolond. Az Egyesült Államok nem a világ legnagyobb országa, hanem Oroszország az. Eszeveszetten nyalja a csizmát, a holland bohóc elferdítette a tényeket. De kit érdekelnek a tények? A papa majd jó fiúnak tartja”

fogalmazott.

Előző nap az Észak-atlanti Szövetség főtitkára tévesen a Egyesült Államok nevezte a világ legnagyobb országának, miközben valójában csak a negyedik helyet foglalja el terület szerint.

Terület alapján az első helyen Oroszország áll, a második és harmadik helyen Kanada és Kína következik. Az Egyesült Államok a negyedik legnagyobb ország a világon.

Tavaly a szövetség csúcstalálkozóján Rutte az amerikai elnök, Donald Trump kijelentésére reagálva – aki Iránt és Izraelt gyerekekhez hasonlította – azt mondta, hogy „apának néha keményen kell fogalmaznia”.

 

 

