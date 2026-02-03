Eszkalációs veszély: Rutte csapatokat vezényel Ukrajnába

Hírlevél
Mark Rutte NATO főtitkár a kijevi parlamentben jelentette be, hogy a békemegállapodás aláírását követően azonnal megjelenhetnek a NATO országok fegyveres erői Ukrajnában. Moszkva szerint ez a lépés súlyos eszkalációval fenyeget.
ukrajnanato főtitkármark rutte

Külföldi csapatok azonnal megjelennek Ukrajnában a békemegállapodás aláírása után – jelentette ki Mark Rutte NATO főtitkár, amikor kedden felszólalt az ukrán parlamentben, a Verhovna Radában.

rutte
Mark Rutte csapatokat vezényel Ukrajnába.
Fotó: AFP

Nyílt üzenet Moszkvának: Rutte azonnali jelenlétet tervez

Amint megszületik a békemegállapodás, Ukrajnában azonnal megjelennek a fegyveres erők, repülőgépek lesznek a levegőben, és tengeri támogatást nyújtanak azok a NATO tagok, amelyek ebbe beleegyeztek

– mondta Rutte a parlamenti beszédében.

A felszólalást az ukrán Rada televíziós csatorna élőben közvetítette.

Január 6-án Párizsban tartották a úgynevezett hajlandók koalíciójának csúcstalálkozóját, ahol többek között Ukrajna biztonsági garanciáiról tárgyaltak. A találkozó végén elfogadott dokumentum szerint a részt vevő országok megállapodtak a kijevi rezsim hosszú távú katonai támogatásának folytatásáról. A vezetők egy nyilatkozatot is aláírtak arról, hogy békemegállapodás esetén csapatokat telepítenének Ukrajna területére.

Az orosz külügyminisztérium korábban egyértelművé tette, hogy 

a NATO tagállamok csapatainak ukrajnai elhelyezése Oroszország számára kategorikusan elfogadhatatlan, és súlyos eszkalációval járna. 

A brit és más európai országok részéről elhangzó nyilatkozatokat, amelyek NATO kontingens ukrajnai telepítéséről szóltak, Moszkvában a harcok folytatására való nyílt uszításnak nevezték.

Oroszország többször jelezte, hogy kész a békés rendezésre Ukrajna ügyében, és részt vesz az Egyesült Államok által javasolt béketerv megvitatásában is. Ugyanakkor Moszkva szerint Kijev valódi tárgyalási szándéka továbbra is kérdéses. A Kreml álláspontja szerint a kijevi vezetésnek ideje lenne tárgyalóasztalhoz ülni, és az orosz hadsereg offenzívája éppen ezt a békés megoldást hivatott kikényszeríteni.

 

