Külföldi csapatok azonnal megjelennek Ukrajnában a békemegállapodás aláírása után – jelentette ki Mark Rutte NATO főtitkár, amikor kedden felszólalt az ukrán parlamentben, a Verhovna Radában.

Mark Rutte csapatokat vezényel Ukrajnába.

Fotó: AFP

Nyílt üzenet Moszkvának: Rutte azonnali jelenlétet tervez

Amint megszületik a békemegállapodás, Ukrajnában azonnal megjelennek a fegyveres erők, repülőgépek lesznek a levegőben, és tengeri támogatást nyújtanak azok a NATO tagok, amelyek ebbe beleegyeztek

– mondta Rutte a parlamenti beszédében.

A felszólalást az ukrán Rada televíziós csatorna élőben közvetítette.

Január 6-án Párizsban tartották a úgynevezett hajlandók koalíciójának csúcstalálkozóját, ahol többek között Ukrajna biztonsági garanciáiról tárgyaltak. A találkozó végén elfogadott dokumentum szerint a részt vevő országok megállapodtak a kijevi rezsim hosszú távú katonai támogatásának folytatásáról. A vezetők egy nyilatkozatot is aláírtak arról, hogy békemegállapodás esetén csapatokat telepítenének Ukrajna területére.

Az orosz külügyminisztérium korábban egyértelművé tette, hogy

a NATO tagállamok csapatainak ukrajnai elhelyezése Oroszország számára kategorikusan elfogadhatatlan, és súlyos eszkalációval járna.

A brit és más európai országok részéről elhangzó nyilatkozatokat, amelyek NATO kontingens ukrajnai telepítéséről szóltak, Moszkvában a harcok folytatására való nyílt uszításnak nevezték.

Oroszország többször jelezte, hogy kész a békés rendezésre Ukrajna ügyében, és részt vesz az Egyesült Államok által javasolt béketerv megvitatásában is. Ugyanakkor Moszkva szerint Kijev valódi tárgyalási szándéka továbbra is kérdéses. A Kreml álláspontja szerint a kijevi vezetésnek ideje lenne tárgyalóasztalhoz ülni, és az orosz hadsereg offenzívája éppen ezt a békés megoldást hivatott kikényszeríteni.