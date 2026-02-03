Rutte megdöbbentő kijelentésén ámuldozik a világ – fordulat állhat be a háború ügyében?

Mark Rutte NATO főtitkár és Volodimir Zelenszkij közös sajtótájékoztatót tartott, ahol mindketten értékelték a helyzetet a kérdések előtt.

Rutte vallomás: Ukrajna készen áll az alkura Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Zelenszkij megállapodást akar, Rutte szerint Oroszország direkt rontja el a helyzetet

Zelenszkij szerint Oroszországnak következményekkel kell számolnia az éjszakai támadások miatt, amelyek állítása szerint megsértették az Egyesült Államok által bejelentett ideiglenes energetikai tűzszünetet. Figyelmeztette a „partnereket”, hogy ne maradjanak csendben.

Elmondta, Európának engedélyekre van szüksége ahhoz, hogy megfelelően meg tudja védeni magát, különösen az amerikai gyártású rakéták esetében, amelyek kulcsfontosságúak a légvédelemben.

Zelenszkij közölte, hogy Ruttéval egyetértettek abban: egy 800 ezres ukrán hadsereg elfogadható létszám. Emlékeztetett arra, hogy

Moszkva csak akkor érezné magát biztonságban, ha Ukrajna haderejét 600 ezer főben maximalizálnák.

Hangsúlyozta, hogy az EU tagság fontos része a biztonsági garanciáknak, de szerinte a döntő kérdés az, mit tennének az európaiak és az amerikaiak egy újabb orosz támadás esetén.

A NATO főtitkára szerint Ukrajnának kötelező erejű garanciákra van szüksége egy jövőbeni orosz agresszió esetére. Úgy fogalmazott, ezt szolgálja a „tettre készek koalíciója”, beleértve az európai csapatok telepítését és az Egyesült Államok „kulcsfontosságú háttértámogatását”.

Rutte biztos benne, hogy a szövetségesek idén 15 milliárd dollárt különítenek el az Ukrajnát támogató PURL programban, amelynek keretében NATO országok amerikai fegyvereket vásárolnak Kijev számára. Elmondta, a tagállamok kétharmada részt vesz ebben.

A főtitkár egyenlőbb tehermegosztást sürgetett, mondván egyes országok sokat tesznek, míg mások semmit. Pozitív példaként Norvégiát, Hollandiát, Németországot, Dániát, Kanadát és Svédországot említette.

Rutte az orosz inváziót őrült lépésnek nevezte, és azt állította, hogy a jelenlegi támadások polgári infrastruktúrát céloznak, káoszt okozva az ártatlan lakosságnak.

Szerinte Ukrajna kész tárgyalni és számára elfogadható megállapodást kötni Oroszországgal, ugyanakkor az éjszakai nagyszabású orosz csapás szerinte rossz jel a jövőbeli egyeztetések előtt.