Rutte már nem is titkolózik: katonai beavatkozásra készülhet Ukrajnában

Szergej Lavrov szerint Mark Rutte NATO-főtitkár ukrajnai felszólalása egy készülő katonai beavatkozásra utal. Az orosz külügyminiszter úgy látja, a NATO már nem is titkolja terveit Ukrajna kapcsán.

Rutte.

Fotó: NurPhoto via AFP

Kimondta, amit eddig titkoltak? Rutte szavai után Moszkva lépett

Lavrov emlékeztetett arra, hogy Rutte a kijevi parlamentben, a Verhovna Radában tartott beszédében azt mondta: az európai országok által kidolgozott biztonsági garanciák automatikus lépéseket irányoznak elő az úgynevezett „hajlandók koalíciója” részéről. Ez a gyakorlatban külföldi katonai kontingensek ukrajnai telepítését jelentené.

Az elképzelés szerint az első szakaszban európai országok, elsősorban Nagy-Britannia és Franciaország katonái jelennének meg Ukrajna területén, a második szakaszban pedig már az Egyesült Államok is támogatást nyújtana.

Amit Rutte kimondott az ukrán parlamentben, az egyértelműen azt jelenti, hogy katonai intervenció előkészítése zajlik

– fogalmazott Lavrov.

Az orosz külügyminiszter ezt a nyilatkozatot a svájci külügyminiszterrel, Ignazio Cassisszal, valamint az EBESZ főtitkárával folytatott tárgyalásai után tartott sajtótájékoztatón tette.