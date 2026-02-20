Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Üvöltve toporzékol Zelenszkij, senki nem figyel a kis hisztikirályra

Ezt látni kell!

Orbán Viktor elmondta, miért fog az egész világ Magyarországra irigykedni

Sagrada Família

Új mérföldkő Barcelonában: a Sagrada Família elérte végső magasságát

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett Barcelona ikonikus épülete. A Sagrada Família most érte el tervezett végső magasságát, miközben a világhírű bazilika teljes befejezésére még éveket kell várni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sagrada FamíliatemplomBarcelonaAntoni Gaudí

2026 februárjában, Barcelonában daru emelte a helyére a Jézus Krisztus-torony tetejére kerülő kereszt felső elemét, amellyel a Sagrada Família elérte a 172,5 méteres magasságot. Az Antoni Gaudí által megálmodott bazilika ezzel nemcsak új építészeti szakaszba lépett, hanem tovább erősítette pozícióját a világ legmagasabb templomaként.

BARCELONA, SPAIN - FEBRUARY 20: Installation of the upper arm of the cross of the tower of Jesus Christ, on 20 February, 2026 in Barcelona, Spain. This Friday the upper arm of the cross of the tower of Jesus Christ, the last piece that will complete this central tower of the Sagrada Família, will be installed, a milestone that the church will broadcast live on its social networks to share it with the citizens of Barcelona and the international public. The cross will reach a total height of 17 metres and a width of 13.5 metres, and its inauguration is scheduled for 10 June. Adria Puig / Anadolu (Photo by Adria Puig / Anadolu via AFP)
A Sagrada Família 2026. február 20-án
Fotó: ADRIA PUIG / ANADOLU / AFP

Sagrada Família legmagasabb tornya

A központi Jézus Krisztus-torony a templom legmeghatározóbb eleme, amely a kereszthajó fölé emelkedik, és Gaudí eredeti tervei szerint szimbolikus jelentőséggel bír. A most felhelyezett, négykarú keresztet úgy alakították ki, hogy bármely irányból jól felismerhető legyen. 

A tervek szerint – amennyiben a városvezetés engedélyezi – a kereszt karjaiból fény is sugározhat majd, spirituális „világítótoronyként” jelezve a templom szerepét.

Jézus Krisztus tornyának keresztjének felső szárának felállítása 2026. február 20-án Barcelonában, Spanyolországban BARCELONA, SPAIN - FEBRUARY 20: Installation of the upper arm of the cross of the tower of Jesus Christ, on 20 February, 2026 in Barcelona, Spain. This Friday the upper arm of the cross of the tower of Jesus Christ, the last piece that will complete this central tower of the Sagrada Familia, will be installed, a milestone that the church will broadcast live on its social networks to share it with the citizens of Barcelona and the international public. The cross will reach a total height of 17 metres and a width of 13.5 metres, and its inauguration is scheduled for 10 June. Adria Puig / Anadolu (Photo by Adria Puig / Anadolu via AFP)
Jézus Krisztus tornyának keresztjének felső szárának felállítása 2026. február 20-án Barcelonában, Spanyolországban
Fotó: ADRIA PUIG / ANADOLU / AFP

A Sagrada Família, azaz a Szent Család-templom építése 1882-ben kezdődött, és Gaudí soha nem számolt azzal, hogy életében elkészülhet. Amikor 1926-ban, 73 évesen elhunyt, mindössze egyetlen torony állt készen. Az elmúlt évtizedekben a munkálatok jelentősen felgyorsultak, köszönhetően annak, hogy a bazilika Barcelona egyik legfontosabb turisztikai látványosságává vált, és a belépőjegyek bevételei finanszírozzák az építkezést.

Bár a központi torony külső része most már elérte végleges magasságát, belső kialakítása még folyamatban van, és az állványzat eltávolítása is csak a nyár elejére várható. A templom vezetése szerint mindez időben elkészül Antoni Gaudí halálának századik évfordulójára tervezett júniusi megemlékezésekre.

A Sagrada Família tavaly októberben lett hivatalosan a világ legmagasabb temploma, megelőzve a németországi ulmi dómot. 

A most elért magasság nemcsak építészeti rekord, hanem újabb lépés afelé, hogy Gaudí monumentális alkotása közelebb kerüljön a több mint egy évszázada dédelgetett végső formájához.

Spain, Catalonia, Barcelona, Eixample district, Sagrada Familia basilica by Catalan modernist architect Antoni Gaudi, listed as a UNESCO World Heritage Site, facade of the Nativity (Photo by RIEGER Bertrand / hemis.fr / hemis.fr / Hemis via AFP)
Sagrada Familia bazilika, amelyet a katalán modernista építész, Antoni Gaudí tervezett, az UNESCO Világörökség része (2025.02.04.)
Fotó: RIEGER BERTRAND / HEMIS.FR / hemis.fr / AFP

Cikkünk az AP News tájékoztatása alapján készült.

További tartalmak:

Tíz év, és elkészülhet Gaudí csodája – közel a Sagrada Família befejezése

A világhírű katalán építész, Antoni Gaudí mesterműve évente turisták millióit vonzza Barcelonába, még annak ellenére is, hogy a székesegyház már közel 150 éve befejezetlen. A Sagrada Família első kövét még 1882-ben rakták le, de tervezőjét, aki az élete nagy részét a templom építésének szentelte 1926-ban elgázolta egy villamos. Ez a tragikus esemény hosszú időre megakasztotta az építkezést. A legújabb hírek szerint azonban egy évtized múlva már teljes pompájában csodálhatják meg a látogatók a székesegyházat, amely az UNESCO Világörökség részét is képezi.

Ingyenjegyeket osztogatnak a világ egyik leglátogatottabb nevezetességébe

A világhírű katalán építész, Antoni Gaudí mesterműve évente turisták millióit vonzza Barcelonába, még annak ellenére is, hogy a Sagrada Família székesegyházba a belépőjegyek meglehetősen borsos árban vannak: 26 eurótól (9900 forinttól) kezdődnek. Februárban azonban egy különleges lehetőség kínálkozik arra, hogy a látogatók ingyenesen csodálhassák meg a Sagrada Famíliát. Az idei Festa Santa Eulàlia – Barcelona éves Téli Fesztiváljának alkalmából ugyanis 8500 jegyet sorsolnak ki a székesegyházba.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!