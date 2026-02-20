Új mérföldkő Barcelonában: a Sagrada Família elérte végső magasságát

2026 februárjában, Barcelonában daru emelte a helyére a Jézus Krisztus-torony tetejére kerülő kereszt felső elemét, amellyel a Sagrada Família elérte a 172,5 méteres magasságot. Az Antoni Gaudí által megálmodott bazilika ezzel nemcsak új építészeti szakaszba lépett, hanem tovább erősítette pozícióját a világ legmagasabb templomaként.
Sagrada Família legmagasabb tornya
A központi Jézus Krisztus-torony a templom legmeghatározóbb eleme, amely a kereszthajó fölé emelkedik, és Gaudí eredeti tervei szerint szimbolikus jelentőséggel bír. A most felhelyezett, négykarú keresztet úgy alakították ki, hogy bármely irányból jól felismerhető legyen.
A tervek szerint – amennyiben a városvezetés engedélyezi – a kereszt karjaiból fény is sugározhat majd, spirituális „világítótoronyként” jelezve a templom szerepét.
A Sagrada Família, azaz a Szent Család-templom építése 1882-ben kezdődött, és Gaudí soha nem számolt azzal, hogy életében elkészülhet. Amikor 1926-ban, 73 évesen elhunyt, mindössze egyetlen torony állt készen. Az elmúlt évtizedekben a munkálatok jelentősen felgyorsultak, köszönhetően annak, hogy a bazilika Barcelona egyik legfontosabb turisztikai látványosságává vált, és a belépőjegyek bevételei finanszírozzák az építkezést.
Bár a központi torony külső része most már elérte végleges magasságát, belső kialakítása még folyamatban van, és az állványzat eltávolítása is csak a nyár elejére várható. A templom vezetése szerint mindez időben elkészül Antoni Gaudí halálának századik évfordulójára tervezett júniusi megemlékezésekre.
A Sagrada Família tavaly októberben lett hivatalosan a világ legmagasabb temploma, megelőzve a németországi ulmi dómot.
A most elért magasság nemcsak építészeti rekord, hanem újabb lépés afelé, hogy Gaudí monumentális alkotása közelebb kerüljön a több mint egy évszázada dédelgetett végső formájához.
Cikkünk az AP News tájékoztatása alapján készült.
