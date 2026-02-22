Nem minden sajt tiltólistás – ezek a fajták alig tartalmaznak laktózt

A sajt készítése során a tejcukor jelentős része a savóval együtt eltávozik, majd az érlelési folyamat alatt tovább bomlik. Ezért nem minden sajt okoz panaszt, és nem minden esetben indokolt teljesen száműzni az étrendből.
Milyen sajt fogyasztható laktózérzékenység esetén?
A dietetikusok szerint sok laktózérzékeny ember adagonként 1–4 gramm laktózt is tolerálhat, különösen, ha étkezés közben fogyasztja. Az érlelt, kemény sajtok jellemzően a legbiztonságosabb választások – írja a HuffPost.
Az alábbi sajtok alacsony laktóztartalmúak:
- Parmezán – gyakorlatilag laktózmentes
- Cheddar (érlelt) – kevesebb mint 1 gramm laktóz adagonként
- Gouda (érlelt) – kb. 1% laktóz
- Havarti (érlelt) – kb. 1% laktóz
- Svájci sajt (emmentáli) – kb. 1% laktóz
- Brie – 1–2% laktóz
- Feta – kb. 1% laktóz
- Kecskesajt – 0,5–1% laktóz
Ezzel szemben a magasabb laktóztartalmú sajtok – például mascarpone, ricotta vagy krémsajt – 4–5% laktózt is tartalmazhatnak, így ezek nagyobb eséllyel okoznak emésztési panaszokat.
Miért számít az érlelés a sajt esetében?
A tej két fő fehérjét tartalmaz: savót és kazeint. A sajtgyártás során a savó nagy része eltávozik, így a laktóz mennyisége is csökken. Az érlelési folyamat alatt a baktériumok tovább bontják a megmaradt tejcukrot.
Ez magyarázza, hogy az érlelt sajtok – például parmezán vagy cheddar – gyakran könnyebben emészthetők, mint a friss tej vagy a lágy tejtermékek.
Teljesen kerülni kell a sajtot laktózérzékenységnél?
Nem feltétlenül. Fontos különbséget tenni a laktózérzékenység és a tejallergia között. Tejallergia esetén minden tejterméket kerülni kell, míg laktózérzékenységnél sok esetben elegendő a megfelelő típus kiválasztása és a mértékletes fogyasztás.
Segíthet, ha a sajtot étkezés részeként fogyasztják, kisebb adagokban, elosztva a nap folyamán. Emellett ma már elérhetők laktózmentes és növényi alapú alternatívák is.
