Nem minden sajt tiltólistás – ezek a fajták alig tartalmaznak laktózt

A sajt készítése során a tejcukor jelentős része a savóval együtt eltávozik, majd az érlelési folyamat alatt tovább bomlik. Ezért nem minden sajt okoz panaszt, és nem minden esetben indokolt teljesen száműzni az étrendből.

Az érlelt sajt alacsonyabb laktóztartalma miatt laktózérzékenyek számára is fogyasztható lehet.

Fotó: Unsplash

Milyen sajt fogyasztható laktózérzékenység esetén?

A dietetikusok szerint sok laktózérzékeny ember adagonként 1–4 gramm laktózt is tolerálhat, különösen, ha étkezés közben fogyasztja. Az érlelt, kemény sajtok jellemzően a legbiztonságosabb választások – írja a HuffPost.

Az alábbi sajtok alacsony laktóztartalmúak:

Parmezán – gyakorlatilag laktózmentes

Cheddar (érlelt) – kevesebb mint 1 gramm laktóz adagonként

Gouda (érlelt) – kb. 1% laktóz

Havarti (érlelt) – kb. 1% laktóz

Svájci sajt (emmentáli) – kb. 1% laktóz

Brie – 1–2% laktóz

Feta – kb. 1% laktóz

Kecskesajt – 0,5–1% laktóz

Ezzel szemben a magasabb laktóztartalmú sajtok – például mascarpone, ricotta vagy krémsajt – 4–5% laktózt is tartalmazhatnak, így ezek nagyobb eséllyel okoznak emésztési panaszokat.

Miért számít az érlelés a sajt esetében?

A tej két fő fehérjét tartalmaz: savót és kazeint. A sajtgyártás során a savó nagy része eltávozik, így a laktóz mennyisége is csökken. Az érlelési folyamat alatt a baktériumok tovább bontják a megmaradt tejcukrot.

Ez magyarázza, hogy az érlelt sajtok – például parmezán vagy cheddar – gyakran könnyebben emészthetők, mint a friss tej vagy a lágy tejtermékek.

Teljesen kerülni kell a sajtot laktózérzékenységnél?

Nem feltétlenül. Fontos különbséget tenni a laktózérzékenység és a tejallergia között. Tejallergia esetén minden tejterméket kerülni kell, míg laktózérzékenységnél sok esetben elegendő a megfelelő típus kiválasztása és a mértékletes fogyasztás.

Segíthet, ha a sajtot étkezés részeként fogyasztják, kisebb adagokban, elosztva a nap folyamán. Emellett ma már elérhetők laktózmentes és növényi alapú alternatívák is.