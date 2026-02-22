Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Félelmetes fegyvert vetettek be az oroszok Ukrajnában

sajt

Nem minden sajt tiltólistás – ezek a fajták alig tartalmaznak laktózt

9 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokan automatikusan kizárják étrendjükből a tejtermékeket, ha laktózérzékenységet tapasztalnak. A sajt azonban kivétel lehet, mivel bizonyos típusai alacsony laktóztartalmuk miatt jól tolerálhatók.
Link másolása
Vágólapra másolva!
sajtgoudaérlelési folyamatlaktóz

A sajt készítése során a tejcukor jelentős része a savóval együtt eltávozik, majd az érlelési folyamat alatt tovább bomlik. Ezért nem minden sajt okoz panaszt, és nem minden esetben indokolt teljesen száműzni az étrendből.

Az érlelt sajt alacsonyabb laktóztartalma miatt laktózérzékenyek számára is fogyasztható lehet.
Az érlelt sajt alacsonyabb laktóztartalma miatt laktózérzékenyek számára is fogyasztható lehet.
Fotó: Unsplash

Milyen sajt fogyasztható laktózérzékenység esetén?

A dietetikusok szerint sok laktózérzékeny ember adagonként 1–4 gramm laktózt is tolerálhat, különösen, ha étkezés közben fogyasztja. Az érlelt, kemény sajtok jellemzően a legbiztonságosabb választások – írja a HuffPost.

Az alábbi sajtok alacsony laktóztartalmúak:

  • Parmezán – gyakorlatilag laktózmentes
  • Cheddar (érlelt) – kevesebb mint 1 gramm laktóz adagonként
  • Gouda (érlelt) – kb. 1% laktóz
  • Havarti (érlelt) – kb. 1% laktóz
  • Svájci sajt (emmentáli) – kb. 1% laktóz
  • Brie – 1–2% laktóz
  • Feta – kb. 1% laktóz
  • Kecskesajt – 0,5–1% laktóz

Ezzel szemben a magasabb laktóztartalmú sajtok – például mascarpone, ricotta vagy krémsajt – 4–5% laktózt is tartalmazhatnak, így ezek nagyobb eséllyel okoznak emésztési panaszokat.

Miért számít az érlelés a sajt esetében?

A tej két fő fehérjét tartalmaz: savót és kazeint. A sajtgyártás során a savó nagy része eltávozik, így a laktóz mennyisége is csökken. Az érlelési folyamat alatt a baktériumok tovább bontják a megmaradt tejcukrot.

Ez magyarázza, hogy az érlelt sajtok – például parmezán vagy cheddar – gyakran könnyebben emészthetők, mint a friss tej vagy a lágy tejtermékek.

Teljesen kerülni kell a sajtot laktózérzékenységnél?

Nem feltétlenül. Fontos különbséget tenni a laktózérzékenység és a tejallergia között. Tejallergia esetén minden tejterméket kerülni kell, míg laktózérzékenységnél sok esetben elegendő a megfelelő típus kiválasztása és a mértékletes fogyasztás.

Segíthet, ha a sajtot étkezés részeként fogyasztják, kisebb adagokban, elosztva a nap folyamán. Emellett ma már elérhetők laktózmentes és növényi alapú alternatívák is.

Laktózérzékenység: tünetek és étrendi megoldások.

Ezek az ételek okozhatnak puffadást.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!