Kiborultak az olaszok – brutális szigorítás jön a turistákkal szemben

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A Santa Maddalena nevű kis olasz falu híres temploma az utóbbi évtizedben világszerte ismertté vált a közösségi médiában — különösen az Instagramon és TikTokon. Most viszont a túl nagy látogatószám miatt Santa Maddalena lakosai lépéseket vezetnek be: csak azok léphetnek be akik legalább egy éjszakát eltöltenek a környéken.
A helyiek szerint az utóbbi években — de főleg az elmúlt nyáron — a Santa Maddalena felé tartó forgalom hatalmasra nőtt. A falu mellett álló ikonikus templomot minden nap akár több ezer látogató keresi fel, akik sokszor csak egy gyors fotó kedvéért érkeznek és tovább is állnak. A helyi önkormányzat ezért olyan intézkedéseket vezet be májustól novemberig, amelyekkel lassítani akarják a turistaáradatot.

Italy, Santa Maddalena the village in the park of the Dolomites, (Photo by Alexis G. / Photo12 via AFP)
Santa Maddalena festői temploma a Dolomitok között – egyre több látogatója miatt most korlátozásokat vezetnek be.
Fotó: ALEXIS G. / Alexis G.

Mik az új beutazási korlátozások Santa Maddalena környékén?

A változtatások része, hogy csak azok juthatnak be könnyen az UNESCO-világörökséghez közeli faluba, akik ott legalább egy éjszakát eltöltenek. Az egynapos látogatók autóit és turistabuszait nem engedik be: nekik legalább 30 perces sétát kell vállalniuk a kijelölt parkolótól, ha meg szeretnék nézni a templomot. A parkolási díj jelenleg naponta 4 euró, de a jövőben várhatóan emelik az árakat, hogy elriasszák a „csak fotózni érkezőket” – írja a CNN.

Milyen hatással vannak a korlátozások a látogatókra és a helyiekre?

A falu polgármestere, Peter Pernthaler szerint nem az a cél, hogy elriasszák a turistákat. A cél inkább az, hogy a látogatás ne csak egy fotóklikkből álljon, hanem a turisták mélyebben megismerjék a környéket. A helyiek szerint a „rohanó turisták” nem sokat költenek a településen, viszont túlterhelik az infrastruktúrát, ami hosszú távon fenntarthatatlan.

Hogyan befolyásolja az Instagram a turizmust világszerte? Vannak helyek, amelyek azért váltak világhírűvé, mert egyetlen fotó futótűzként terjedt el az Instagramon.

Túlterhelt látványosságok – hogyan kezelik a tömegturizmust Európában? Egyre több európai város és falu vezeti be a látogatói korlátozásokat a tömeges turizmus miatt. Ezek a stratégiák segíthetnek fenntarthatóbbá tenni a turisztikai desztinációkat.


 

 

