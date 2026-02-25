Hírlevél
Selena Gomez

Undorító dolgot csinált Selena Gomez férje, van, aki már a válásról beszél

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Újabb botrány robbant ki Selena Gomez és férje, Benny Blanco körül. A zenei producer frissen indult podcastjában mezítláb heverészett a kanapén, a kamerák pedig megmutatták koszos talpát is. A helyzetet tovább fokozta, hogy egy ponton szándékosan beleszellentett a mikrofonba, majd meg is jegyezte, kíváncsi, hallották-e a nézők. A jelenet sokaknál kiverte a biztosítékot, különösen Selena Gomez rajongóinál.
Selena GomezBenny Blancobotránypodcast

A közösségi médiát elárasztották a felháborodott kommentek, volt, aki undorítónak nevezte Blancót, mások pedig egyenesen arra szólították fel Selena Gomezt, hogy váljon el tőle. Többen azt írták, nem értik, miért ment hozzá, és csalódottságuknak adtak hangot – jegyzi meg a Page Six

Selena Gomez és Benny Blanco – Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto
Selena Gomez és Benny Blanco 
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Selena Gomez kiáll férje mellett

Blanco korábban már beszélt arról, hogy nem zuhanyzik minden nap, mert szerinte a bőr természetes olajainak regenerálódniuk kell. 

A pár 2025 novemberében házasodott össze, Gomez pedig többször nyilvánosan is kiállt férje mellett, most azonban úgy tűnik, egy ártatlannak szánt poén komoly indulatokat szított a rajongók körében.

