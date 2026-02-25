Undorító dolgot csinált Selena Gomez férje, van, aki már a válásról beszél

A közösségi médiát elárasztották a felháborodott kommentek, volt, aki undorítónak nevezte Blancót, mások pedig egyenesen arra szólították fel Selena Gomezt, hogy váljon el tőle. Többen azt írták, nem értik, miért ment hozzá, és csalódottságuknak adtak hangot – jegyzi meg a Page Six.

Selena Gomez és Benny Blanco

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Selena Gomez kiáll férje mellett

Blanco korábban már beszélt arról, hogy nem zuhanyzik minden nap, mert szerinte a bőr természetes olajainak regenerálódniuk kell.

A pár 2025 novemberében házasodott össze, Gomez pedig többször nyilvánosan is kiállt férje mellett, most azonban úgy tűnik, egy ártatlannak szánt poén komoly indulatokat szított a rajongók körében.

