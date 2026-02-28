Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor

Fontos!

Kilőtt az olajár, a szakértők elmondták, mi a legvalószínűbb forgatókönyv

Selena Gomez

Selena Gomez férje élő show-ban próbálta kimagyarázni, miért volt retkes a lába egy podcastben

16 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Napokig ezen pörgött az internet: tényleg koszos lábbal ült be a saját podcastjébe Benny Blanco? A botrány akkora lett, hogy a rajongók már azt követelték a feleségétől, Selena Gomeztől hagyja el a producert. Blanco nem hagyta szó nélkül a dolgot – és élő adásban magyarázta a bizonyítványát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Selena GomeztalpkoszosBenny Blancoférj

A producer a Jimmy Kimmel Live! vendégeként reagált a botrányra, miután a műsorvezető, Jimmy Kimmel szóba hozta a közösségi médiát felrobbantó jelenetet. Selena Gomez férje a „Friends Keep Secrets” podcastműsor első epizódjának felvételén mezítláb ült – és a nézők szerint a talpa finoman szólva sem volt makulátlan, számolt be a fejleményekről a pagesix.com.

Selena Gomez férje, Benny Blanco
Selena Gomez férje, Benny Blanco a Kimmel showban próbálta bizonygatni, hogy márpedig az ő lába, talpa általában tiszta, a podcastben oka volt, hogy koszos lett – Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

„Nagyszerű lábaim vannak!” – jelentette ki a 37 éves sztár, majd egyszerűen levette a cipőjét Kimmel műsorában.

„Zoomoljatok rá a lábamra! Nézzétek!” – kérte a közönséget.

Kimmel nem hagyta ennyiben, és arra kérte, mutassa meg a talpát is. A közeli felvétel szerint ezúttal a talpa is teljesen tiszta volt – a közönség pedig tapsban tört ki. A műsorvezető aztán még tovább tekerte a dolgot: „Kéne egy OnlyFans-oldalt indítanod arra a lábra.”

Benny Blanco pedig büszkén reagált: „Köszönöm, köszönöm!”

A koszos padló tehet arról, hogy Selena Gomez férjének retkes volt a talpa?

A podcastban Blanco legjobb barátjával, Lil Dicky-vel (polgári nevén David Andrew Burd) beszélgetett, amikor a „láb-botrány” kipattant. Lil Dicky az élő Kimmel show-ban a producer védelmére kelt: „Az volt az első forgatási nap, jöttek-mentek a stábtagok.”

Kimmel erre csípősen visszakérdezett: „Tehát azt mondod, nálatok nem volt tiszta a padló?”

A rapper nevetve elismerte: „Aznap piszkos volt. Tudod, milyenek a padlók.”

A rajongók kiborultak

A közösségi médiában azonban nem mindenki nevetett, és nyugtatott meg a poénkodás. Néhányan továbbra is feldúlt kommenteket írtak: „Nem hiszem el, hogy Selena hagyja, hogy hozzáérjen.” „A világ összes férfija közül miért éppen hozzá ment?” „Selena váljon el, és találjon jobbat!” A pár tavaly szeptemberben házasodott össze, így a túlzó reakciók különösen nagy figyelmet kaptak.

Nem először kerül szóba a producer higiéniája

Blanco már korábban is tett meglepő vallomást: 2024 novemberében elárulta, hogy nem zuhanyzik minden nap.

„Vannak, akik naponta két-háromszor is fürdenek, de szerintem a bőr természetes olajainak idő kell a megújuláshoz” – mondta akkor. Most viszont egyértelművé tette: a lába tiszta.

Selena Gomez rózsaszín fürdőruhában szexizett a luxusjachton – barátnőivel eresztette ki a gőzt Mexikóban

Igazi bombaként robbantak az interneten a friss képek. Selena Gomez ritkán látható fürdőruhás szettben tűnt fel egy mexikói luxusnyaraláson, és szemmel láthatóan fantasztikus formában van!

Nem fogja elhinni! – Minden gátlását levetkőzte Selena Gomez

A sztárok világában ritka az ennyire őszinte pillanat. Selena Gomez smink nélkül mutatta meg magát egy friss, szexi képen, amely gyorsan felrobbantotta a közösségi médiát. A rajongók szerint a természetesség most mindent vitt.

 


 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!