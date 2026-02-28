Selena Gomez férje élő show-ban próbálta kimagyarázni, miért volt retkes a lába egy podcastben

A producer a Jimmy Kimmel Live! vendégeként reagált a botrányra, miután a műsorvezető, Jimmy Kimmel szóba hozta a közösségi médiát felrobbantó jelenetet. Selena Gomez férje a „Friends Keep Secrets” podcastműsor első epizódjának felvételén mezítláb ült – és a nézők szerint a talpa finoman szólva sem volt makulátlan, számolt be a fejleményekről a pagesix.com.
„Nagyszerű lábaim vannak!” – jelentette ki a 37 éves sztár, majd egyszerűen levette a cipőjét Kimmel műsorában.
„Zoomoljatok rá a lábamra! Nézzétek!” – kérte a közönséget.
Kimmel nem hagyta ennyiben, és arra kérte, mutassa meg a talpát is. A közeli felvétel szerint ezúttal a talpa is teljesen tiszta volt – a közönség pedig tapsban tört ki. A műsorvezető aztán még tovább tekerte a dolgot: „Kéne egy OnlyFans-oldalt indítanod arra a lábra.”
Benny Blanco pedig büszkén reagált: „Köszönöm, köszönöm!”
A koszos padló tehet arról, hogy Selena Gomez férjének retkes volt a talpa?
A podcastban Blanco legjobb barátjával, Lil Dicky-vel (polgári nevén David Andrew Burd) beszélgetett, amikor a „láb-botrány” kipattant. Lil Dicky az élő Kimmel show-ban a producer védelmére kelt: „Az volt az első forgatási nap, jöttek-mentek a stábtagok.”
Kimmel erre csípősen visszakérdezett: „Tehát azt mondod, nálatok nem volt tiszta a padló?”
A rapper nevetve elismerte: „Aznap piszkos volt. Tudod, milyenek a padlók.”
A rajongók kiborultak
A közösségi médiában azonban nem mindenki nevetett, és nyugtatott meg a poénkodás. Néhányan továbbra is feldúlt kommenteket írtak: „Nem hiszem el, hogy Selena hagyja, hogy hozzáérjen.” „A világ összes férfija közül miért éppen hozzá ment?” „Selena váljon el, és találjon jobbat!” A pár tavaly szeptemberben házasodott össze, így a túlzó reakciók különösen nagy figyelmet kaptak.
Nem először kerül szóba a producer higiéniája
Blanco már korábban is tett meglepő vallomást: 2024 novemberében elárulta, hogy nem zuhanyzik minden nap.
„Vannak, akik naponta két-háromszor is fürdenek, de szerintem a bőr természetes olajainak idő kell a megújuláshoz” – mondta akkor. Most viszont egyértelművé tette: a lába tiszta.
