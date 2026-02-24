Selena Gomez dögös fürdőruhában élvezte a mexikói napsütést

A 33 éves világsztár a mexikói Los Cabosban, a híres Las Ventanas al Paraíso ötcsillagos üdülőhelyen lazított. A pink egyrészes fürdőruha, a széles karimájú szalmakalap és a túlméretezett fekete napszemüveg együtt tökéletes nyaralós szettet alkotott. A csajos mexikói vakáció igazi felszabadult hangulatban telt – írja a PageSix.

Selena Gomez Los Cabosban – pink fürdőruhában és napszemüvegben élvezte a mexikói luxusnyaralást Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

Selena Gomez és a csajos luxusjachtos buli

A társaság később jachtra szállt, ahol többek között Nina Dobrev is fekete bikiniben csatlakozott a vízi kalandhoz. A hangulat láthatóan felszabadult volt — több barátnő a fedélzetről ugrott a tengerbe, miközben a háttérben a mexikói partvidék ragyogott.

Selena Gomez a hajón már fehér strandruhát viselt a rózsaszín fürdőruha fölött, ami még elegánsabbá tette az összhatást. A cabói jachtos nyaralás igazi luxus-kikapcsolódás volt a friss házas énekesnő számára.

A vakáció különösen érdekes annak fényében, hogy a világsztár nemrégiben feleségül ment Benny Blanco zenei producerhez. Az esküvőt a kaliforniai Santa Barbarában tartották, a pár pedig Ralph Lauren kreációban mondta ki az igent. A vendégek között ott volt Taylor Swift is.

