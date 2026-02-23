Selena Gomez rózsaszín fürdőruhában szexizett a luxusjachton – barátnőivel eresztette ki a gőzt Mexikóban

Selena Gomez egy csajos kiruccanásra utazott a mesés Las Ventanas al Paraíso ötcsillagos üdülőhelyre, San José del Cabóba. A tengerparti paradicsom a Cortez-tengerre néz, és a luxus minden szintjét kínálja: nyolc medence, privát kabinok, napfelkeltés jóga, exkluzív spa és még saját tequilás üdvözlőital is várja a vendégeket, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.

Selena Gomez amerikai színésznő-énekesnőt rózsaszín egybe fürdőruhában kapták lencsevégre egy luxusjachton és a mexikói tengerparton

Fotó: AFP/Frederic J. Brown / AFP/Frederic J. Brown

Rózsaszín egyrészesben ragyogott Selena Gomez

A 33 éves mexikói származású amerikai színész-énekesnő egy pánt nélküli, halvány rózsaszín, mintás egyrészes fürdőruhában sétált végig a homokos parton. A szett kiemelte karcsú alakját, és megvillantotta a combján található, lézerrel halványított „imádkozó kezek” tetoválását is. A popsztár egy bézs napkalappal védte porcelánfehér bőrét, miközben barátnőivel élvezte a napsütést.

A parton később egy fedett kabinba húzódtak vissza, ahol Gomez keresztbe tett lábakkal üldögélve beszélgetett a barátnőivel. A napozóágy mellett egy hatalmas kancsó víz állt, miközben a sztár napszemüvegben pihent a kellemes, 24 fokos téli időben.

Luxusjachtozás sztárbarátokkal

A kiruccanás csúcspontja kétségtelenül a jachtozás volt: Selena és barátnői egy Azimut márkájú luxushajón szelték a hullámokat Los Cabos partjainál. A fedélzeten feltűnt a Vámpírnaplók egykori sztárja, Nina Dobrev is, aki pöttyös kaftánban és fekete kalapban érkezett.

A társaság az Andreika Luxury Yacht fedélzetén lazított, amelynek bérlése nyolc órára több mint 12 ezer dollárba (közel 4 millió forint) kerül. A hajón jakuzzival felszerelt felső fedélzet, saját séf, bár és vízi sporteszközök is a vendégek rendelkezésére állnak. Selena láthatóan remekül érezte magát: sugárzó mosollyal figyelte, ahogy Dobrev merészen a vízbe ugrik, miközben a barátnők mobiltelefonnal vették fel a jelenetet.

Selena Gomez enjoying her time at a beach in Mexico. pic.twitter.com/qfnuyMt1LP — Popd (@Naijagist02) February 23, 2026

Friss házasként élvezi az életet

A sztár magánélete is fordulatos. Gomez nemrég ment férjhez a 12-szeres Grammy-jelölt producerhez, Benny Blancóhoz egy állítólag 4 millió dolláros (1,3 milliárd forint) ceremónián Santa Barbarában. A producer az Instagramon „My angel” kommenttel illette felesége friss fotóit.