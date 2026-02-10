Shakira súlyos balesetet szenvedett fellépés közben – videón a sokkoló pillanat

A 49 éves világsztár San Salvadorban lépett színpadra szombat este, amikor a Si Te Vas című dal előadása közben váratlan baleset történt. Shakira elesett a színpadon, miután a jobb bokája hirtelen kifordult, és teljes testsúlyával az oldalára zuhant – írj a TheSun.

Shakira egy pillanatra megrémítette a rajongókat, amikor elesett a színpadon, de néhány másodperc múlva profiként folytatta a fellépést Fotó: MARVIN RECINOS / AFP

Shakira profizmusa a baleset után is megmutatkozott

Az énekesnő az esés során a könyökére érkezett, miközben a mikrofonállványt is magával rántotta. A dal azonnal félbeszakadt, a közönségből jól hallhatóan felszisszentek a rajongók.

Durante la interpretación de SI TE VAS, @shakira tuvo un resbalón y cayendo sobre su brazo derecho. De inmediato se levantó y continuó con su actuación.



Reina 🐺🔥✨#LMYNLWorldTour #LMYNLWorldTourElSalvador pic.twitter.com/e1c2wtc7Xa — Shakira Pasión (@shakirapasionOF) February 8, 2026

A sokkoló pillanat ellenére Shakira néhány másodperc múlva feltápászkodott, és – a zenekar, valamint a gitáros biztatása mellett – folytatta a dalt. A jelenet gyorsan bejárta a közösségi médiát, sokan dicsérték az énekesnő elképesztő profizmusát és kitartását.

Új korszak Shakira életében

A baleset egy rendkívül intenzív időszakban történt. Az énekesnő legutóbbi albuma – amely többek szerint egy nyílt beszólós, odaszúró üzenet volt volt párja, Gerard Piqué felé – hatalmas visszhangot váltott ki.

A szakítás után Shakira korábban nyíltan beszélt arról, hogy újra felszabadultnak érzi magát, és minden energiáját a zenének szenteli.

A világsztár a The Tonight Show with Jimmy Fallon műsorában úgy fogalmazott: most érzi igazán, hogy szabadon alkothat és dolgozhat.

A rajongók megnyugodhatnak: az első információk szerint Shakira nem szenvedett súlyos sérülést, és a világkörüli turné a tervek szerint folytatódik.

Shakira szépségét semmi nem bírja eltakarni – a dekoltázsa megőrjíti a közönséget – képgaléria

A közönség megőrül érte. Shakira nem csupán a hangja, hanem fantasztikus kisugárzása, lenyűgöző mozgása és szépsége miatt is igazi világsztár.

Borzalmas állapotban van Shakira - kép

Shakira magánélete az elmúlt években a nyilvánosság előtt zajlott, ami nagyon megviselte az énekesnőt, ez pedig a külsejére is hatással volt.