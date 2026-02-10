Shakira súlyos balesetet szenvedett fellépés közben – videón a sokkoló pillanat

A 49 éves világsztár San Salvadorban lépett színpadra szombat este, amikor a Si Te Vas című dal előadása közben váratlan baleset történt. Shakira elesett a színpadon, miután a jobb bokája hirtelen kifordult, és teljes testsúlyával az oldalára zuhant – írj a TheSun.
Shakira profizmusa a baleset után is megmutatkozott
Az énekesnő az esés során a könyökére érkezett, miközben a mikrofonállványt is magával rántotta. A dal azonnal félbeszakadt, a közönségből jól hallhatóan felszisszentek a rajongók.
A sokkoló pillanat ellenére Shakira néhány másodperc múlva feltápászkodott, és – a zenekar, valamint a gitáros biztatása mellett – folytatta a dalt. A jelenet gyorsan bejárta a közösségi médiát, sokan dicsérték az énekesnő elképesztő profizmusát és kitartását.
Új korszak Shakira életében
A baleset egy rendkívül intenzív időszakban történt. Az énekesnő legutóbbi albuma – amely többek szerint egy nyílt beszólós, odaszúró üzenet volt volt párja, Gerard Piqué felé – hatalmas visszhangot váltott ki.
A szakítás után Shakira korábban nyíltan beszélt arról, hogy újra felszabadultnak érzi magát, és minden energiáját a zenének szenteli.
A világsztár a The Tonight Show with Jimmy Fallon műsorában úgy fogalmazott: most érzi igazán, hogy szabadon alkothat és dolgozhat.
A rajongók megnyugodhatnak: az első információk szerint Shakira nem szenvedett súlyos sérülést, és a világkörüli turné a tervek szerint folytatódik.
