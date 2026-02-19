Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ukrajna ismét fenyeget: Orbán Viktort börtönbe küldenék

Ezt látnia kell!

Zelenszkij Magyarországgal keménykedik – így reagált a világsajtó a magyar döntésre

verekedés

A vallásáról beszélt Shia LaBeouf

26 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsmai verekedés miatt kell bíróság elé állnia a filmsztárnak. Shia LaBeoufról előkerült egy felvétel, amelyen a vallásosságáról beszél – csupán néhány nappal a verekedés előtt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
verekedésvallásShia LaBeoufbíróság

Shia LaBeouf amerikai színészt a Mardi Gras ünnepségek idején vettek őrizetbe egy bárban történt verekedés miatt. A filmsztárt két rendbeli testi sértéssel vádolják, az ügyben március 19-én kell ismét bíróság elé állnia – írja a TMZ.

Shia LaBeouf
Shia LaBeouf Fotó: LUCA CARLINO / NurPhoto

A színészről előkerült egy videó, amelyben egy csoport a vallásról beszélget, mire LaBeouf közbeszól, hogy ő katolikus, ám a vallása furcsa emberré teszi. A sztár ezután megkérdezi a többieket, hogy járnak-e templomba. A nemleges válaszok után a sztár magából kikelve kiabálja, hogy akkor biztosan járnának, ha ott „sok fenék” lenne, és „ráznák magukat” az emberek, mert úgy sokkal szórakoztatóbb lenne.

A színésznek márciusban kell megjelennie a bíróság előtt egy kocsmai verekedés miatt.

LaBeouf korábban nyilvánosan beszélt alkoholproblémáiról és múltbeli agresszív magatartásáról, amelyeket saját bevallása szerint függősége is súlyosbított.

Eldőlt az újabb balhéba keveredő Shia LaBeouf sorsa

Szabadon engedték a New Orleans-i hatóságok Shia LaBeouf amerikai színészt, akit kedden, a Mardi Gras ünnepségek idején vettek őrizetbe egy bárban történt verekedés miatt. A filmsztárt két rendbeli testi sértéssel vádolják, az ügyben március 19-én kell ismét bíróság elé állnia.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!