Szörnyű pillanatok a sípályán, megrázó baleset történt a fiatal turistával

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Sífelvonó szerkezete kapta be egy síelő hátizsákjának a pántját Japánban. A hatóságok leemelték a nőt és kórházba szállították, de a fiatal turista még a helyszínen szívrohamot kapott, és az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.
balesetsíbalesetsíelésJapán

Tragikus síbalesetben vesztette életét egy ausztrál nő Japánban. A 22 éves síelő a Nagano prefektúrában található Tsugaike Mountain Resort sípályáján akarta használni a sífelvonót, amikor a hátizsákja pántja beleakadt a felvonó szerkezetébe, csapdába ejtve a nőt – írja a BBC

Tragikus síbalesetben vesztette életét egy ausztrál nő Japánban.
Tragikus síbalesetben vesztette életét egy ausztrál nő Japánban (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A kialakult pánikhelyzetben a nő szívinfarktust kapott. A kiérkező mentők tűzoltók segítségével leemelték a nőt és kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét. 

A síközpont vezetője, Tsuneo Kubo közölte, hogy a vendég hátizsákja beakadt a sífelvonó szerkezetébe, miközben a táska még rögzítve volt a mellkasán, így a szerkezet felhúzta a levegőbe.

 A személyzet azonnal megállította a felvonót, és a tűzoltók segítségével kimentették a nőt. 

A halálos síbaleset körülményeit vizsgálják. 

Tragikus síbalesetben hunyt el egy kisfiú

Egy ötéves kisfiú vesztette életét, miután súlyos baleset érte egy hokkaidói síközpontban a mozgójárdán. A síbalesetben a kisfiú olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem tudták megmenteni az életét.

Szerencsétlen síbaleset történt Montenegróban

Tragikus baleset történt Montenegróban: életét vesztette egy 34 éves német turista, miután egy sífelvonó széke váratlanul visszacsúszott a kötélen, majd nagy erővel nekiütközött a mögötte haladónak. A férfi a zuhanás következtében a helyszínen meghalt. A sífelvonós baleset oka nem ismert.

 

