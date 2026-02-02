Szörnyű pillanatok a sípályán, megrázó baleset történt a fiatal turistával

Tragikus síbalesetben vesztette életét egy ausztrál nő Japánban. A 22 éves síelő a Nagano prefektúrában található Tsugaike Mountain Resort sípályáján akarta használni a sífelvonót, amikor a hátizsákja pántja beleakadt a felvonó szerkezetébe, csapdába ejtve a nőt – írja a BBC.

Tragikus síbalesetben vesztette életét egy ausztrál nő Japánban (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A kialakult pánikhelyzetben a nő szívinfarktust kapott. A kiérkező mentők tűzoltók segítségével leemelték a nőt és kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét.

A síközpont vezetője, Tsuneo Kubo közölte, hogy a vendég hátizsákja beakadt a sífelvonó szerkezetébe, miközben a táska még rögzítve volt a mellkasán, így a szerkezet felhúzta a levegőbe.

A személyzet azonnal megállította a felvonót, és a tűzoltók segítségével kimentették a nőt.

A halálos síbaleset körülményeit vizsgálják.

