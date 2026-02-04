Rémisztő pillanatok: 12 éves lány zuhant le a sífelvonóról – videó

Rémisztő pillanatok szemtanúi lehettek a síelők a Mammoth Mountain síterepen: gy 12 éves lány kétségbeesetten kapaszkodott a felvonóba, mielőtt lezuhant volna a földre. A sífelvonó-baleset pillanatairól készült videó bejárta az internetet – írja a New York Post.

Sífelvonó-baleset: lezuhant egy snowboardos (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Rémisztő sífelvonó-baleset: snowboardos esett le a sífelvonóról

A január 31-én történt incidens során a hegyi személyzet azonnal közbelépett: a felvonó alá párnákat és biztonsági hálót helyeztek el, hogy elkapják a lányt.

A snowboardos azonban a háló mellett a földre zuhant.

A balesetet egy szemtanú levideózta, majd feltöltötte a Facebookra. A poszthoz ezt írta:

Nem akartam közzétenni, de sokan vitatkoznak velem a felvonókorlát leengedéséről. Európában kötelező, és itt is annak kellene lennie.

A lány édesanyja a kommentek között megnyugtatta a követőket: gyermeke szerencsére nem szenvedett súlyos sérülést.

Szörnyű pillanatok a sípályán, megrázó baleset történt a fiatal turistával

Sífelvonó szerkezete kapta be egy síelő hátizsákjának a pántját Japánban. A hatóságok leemelték a nőt és kórházba szállították, de a fiatal turista még a helyszínen szívrohamot kapott, és az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.

Végignézte a felesége, ahogy lezuhan: brutális sífelvonó-baleset okozta a népszerű futballista halálát

Szörnyű tragédia történt egy montenegrói síközpontban, amikor egy meghibásodott felvonóról a mélybe zuhant egy férfi. A sífelvonó-baleset során a volt német válogatott labdarúgó a felesége szeme láttára vesztette életét.