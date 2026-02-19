Sokkoló jelenet a sífelvonón: videón, ahogy lezuhan egy gyerek

Sífelvonó baleset történt Bosznia-Hercegovinában, a Jahorina hegyen. A gyerek a mozgásban lévő ülésből esett ki síelés közben.
Baleset történt a sífelvonón
A Jahorina hegy egyik sífelvonóján történt a baleset nappal, síelés közben. A felvonó már mozgásban volt, amikor a gyerek néhány másodpercig lógott az ülésből, majd a földre zuhant.
Az alatta tartózkodó síelők megpróbálták elkapni a leeső gyereket, de a zuhanást nem tudták megakadályozni. Egyelőre nem közölték, pontosan miért csúszott ki az ülésből.
Videó rögzítette a balesetet
Az esetről videó is készült, amelyen látszik, hogy minden nagyon gyorsan zajlott le. A felvétel megmutatja a baleset pillanatait, ahogy a gyerek a mozgó sífelvonóról lezuhan.
A hegyi mentőszolgálat a helyszínre sietett, ellátta a sérült gyereket, majd az Istočno Sarajevóban működő „Szerbia” nevű kórházba szállították. A gyereket megfigyelésre és kezelésre bent tartották – az esetről beszámolt az RTV BN című hírcsatorna.
Több holttest is előkerült a halálos lavina után
Nyolc síelőt holtan találtak az Egyesült Államokban, a Sierra Nevada-hegységben. A síelőket kedden sodorta el egy lavina, a 15 fős csoportból csak hatan élték túl a húcsuszamlást.
Két fiatal életét követelte egy tragikus baleset Magyarországon
Szerdáról csütörtökre virradó éjszaka tragédia történt Nagyradán: egy személyautó letért az útról, és villanyoszlopnak ütközött. A baleset két fiatal férfi életét követelte, a hátsó ülésen utazó férfit pedig súlyos sérülésekkel szállították kórházba.