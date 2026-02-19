Sokkoló jelenet a sífelvonón: videón, ahogy lezuhan egy gyerek

Sífelvonó baleset történt Bosznia-Hercegovinában, a Jahorina hegyen. A gyerek a mozgásban lévő ülésből esett ki síelés közben.

Sífelvonón történt baleset Bosznia-Hercegovinában (A kép illusztráció) Fotó: Shafeek/Pexels

Baleset történt a sífelvonón

A Jahorina hegy egyik sífelvonóján történt a baleset nappal, síelés közben. A felvonó már mozgásban volt, amikor a gyerek néhány másodpercig lógott az ülésből, majd a földre zuhant.

Az alatta tartózkodó síelők megpróbálták elkapni a leeső gyereket, de a zuhanást nem tudták megakadályozni. Egyelőre nem közölték, pontosan miért csúszott ki az ülésből.

Videó rögzítette a balesetet

Az esetről videó is készült, amelyen látszik, hogy minden nagyon gyorsan zajlott le. A felvétel megmutatja a baleset pillanatait, ahogy a gyerek a mozgó sífelvonóról lezuhan.

A hegyi mentőszolgálat a helyszínre sietett, ellátta a sérült gyereket, majd az Istočno Sarajevóban működő „Szerbia” nevű kórházba szállították. A gyereket megfigyelésre és kezelésre bent tartották – az esetről beszámolt az RTV BN című hírcsatorna.

