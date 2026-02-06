Meghibásodott a sífelvonó, órákra a magasban ragadtak a síelők – videó

Egy meghibásodott sífelvonó okozott komoly riadalmat egy népszerű amerikai síközpontban, ahol közel hetven ember kényszerült a levegőben várakozni. A többórás mentés során speciálisan kiképzett csapatok segítették le a bajba jutott vendégeket – írja a New York Post.

Órákat töltöttek a síelők a meghibásodott sífelvonó kabinjaiban (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Mi történt pontosan a sífelvonóval?

Szerdán leállt a Gore Mountain síközpont kabinos sífelvonója North Creekben, miután a torony kerekeit tartó szerkezet elmozdult a helyéről. A biztonsági rendszer azonnal működésbe lépett, ám ez azt jelentette, hogy a síelők a kabinokban rekedtek, több méterrel a föld felett lebegve. A helyszínre siető parkőrök és alkalmazottak a tartóoszlopokra másztak fel, a kábeleken haladtak végig, majd kötelek és hevederek segítségével egyesével eresztették le az utasokat a havas talajra.

A teljes művelet öt órán át tartott, de senki sem sérült meg.

Bár a hőmérséklet fagypont alatt volt, a napsütésnek köszönhetően a zárt kabinok viszonylag melegek maradtak. Egy tapasztalt síelő úgy fogalmazott: az eset után kétszer is meggondolja majd, mikor száll fel egy sífelvonóra. Az üzemeltető hatóság hangsúlyozta, hogy a biztonság az első, és a személyzet megfelelően felkészült az ilyen helyzetek kezelésére. A sífelvonót másnap újra megnyitották.

