Édesanyja karjaiban halt meg a kilencéves kislány, skizofrén gyilkos végzett vele

A tragédia 2022. július 28-án történt a lincolnshire-i Boston városában. Lilia Valutyte éppen egy hullahoppkarikával játszott édesanyja hímzőboltja előtt, amikor a skizofrén gyilkos, Deividas Skebas odalépett hozzájuk, és egyetlen szúrással mellkason döfte a gyermeket – számolt be a Daily Mail.
Előre készült a támadásra a skizofrén gyilkos
A térfigyelő kamerák mindent rögzítettek: a felvételeken látszik a boldogan játszó kislány, majd a támadás pillanatai. Lilia édesanyja karjaiban halt meg, a helyszínen.
A gyilkossági ügyben vádlók szerint a 26 éves litván férfi nem pillanatnyi elmebajból cselekedett. A bíróságon bemutatott bizonyítékok alapján két nappal korábban vásárolta meg a kést, órákig kóborolt a környéken, majd a támadás után elmenekült a helyszínről, és megpróbálta eltüntetni a nyomokat.
A férfi leborotválta a szakállát, taxiba ült, és arról intézkedett, hogy elhagyja az országot. A nyomozók szerint ezek mind azt bizonyítják, hogy tisztában volt tette súlyával.
Skebas védelme azzal érvelt, hogy a férfi skizofréniában szenved, és csökkent beszámíthatóság miatt csak emberölésért lenne felelős. A vádat azonban az esküdtszék elutasította: 11–1 arányban kimondták, hogy gyilkosságot követett el.
A férfi a bíróság szerint tudta, mit csinál, és azt is, hogy amit tett, helytelen. Az ügyész úgy fogalmazott:
Ez egy tudatos, gonosz tett volt. Tudta, hogy egy gyermeket öl meg.
Lilia édesanyja megrendítő áldozati nyilatkozatot küldött a bíróságnak, amelyet férje olvasott fel:
Ez nem olyasmi, amin túl lehet lépni. A fájdalom nem múlik el, a könnyek nem mossák el.
A kislány mostohaapja szerint Lilia „gyönyörű lélek volt, erős jellemmel”, aki örökre megmarad a szívükben.
A férfit korábban elmeállapota miatt egy szigorúan őrzött pszichiátriai intézetbe szállították, jelenleg is ott van. A végső ítélethirdetésre február végén kerül sor, ekkor dől el, élete végéig kórházi elzárásban marad-e.
A rendőrség szerint a mostani döntés igazságszolgáltatás Liliának és családjának, de a város közösségét a tragédia máig kísérti.
