Snoop Dogg megtört: így búcsúzott 11 hónapos korában elhunyt unokájától

48 perce
Olvasási idő: 4 perc
A rapper imádságban és szeretetben gyászol családja körében. Snoop Dogg egy megható családi képet posztolt, néhány nappal azután, hogy a család bejelentette: elhunyt a 10 hónapos Codi, Snoop Dogg unokája.
unokagyászSnoop Doggelhunyt

Snoop Dogg megható családi fotóval emlékezett unokájára, Codira. Az 54 éves rapper az Instagramon osztott meg egy képet magáról, 26 éves lányáról, valamint 31 és 28 éves fiáról. A rapper egy szívet és egy imádkozó emojit írt a fotó alá, ezzel utalva 10 hónapos unokájára, aki január 26-án elhunyt – írja a Komo News. 

Snoop Dogg amerikai rapper
Snoop Dogg amerikai rapper Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Cori Broadus, Snoop Dogg lánya szombaton közölte a tragikus hírt: 10 hónapos kislánya, Codi Dreaux elhunyt. „Hétfőn elvesztettem életem szerelmét, az én Codimat” – írta megtörten. 

Codi Dreaux 2025 februárjában, három hónappal korábban született meg, és hosszú időt töltött a NICU-n. Cori Broadus január elején még boldogan jelentette be: „Itthon van”, és hálát adott az imákért. A boldogság azonban tragikusan rövid ideig tartott. 

