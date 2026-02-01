Felfoghatatlan tragédia: meghalt Snoop Dogg unokája

A közösségi médiában osztotta meg a lesújtó hírt Snoop Dogg lánya, aki fekete-fehér fotón búcsúzott gyermekétől. „Hétfőn elvesztettem életem szerelmét. Az én Codim” – írta megtörten. A kisbaba mindössze 20 nappal azután halt meg, hogy hazatérhetett az újszülött intenzív osztályról.

Fotó: EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Koraszülötten jött világra, hónapokig küzdött

Codi Dreaux 2025 februárjában, három hónappal korábban született meg, és hosszú időt töltött a NICU-n. Cori Broadus január elején még boldogan jelentette be: „Itthon van”, és hálát adott az imákért. A boldogság azonban tragikusan rövid ideig tartott.

A kislány édesapja, Wayne Duece szintén megrendítő sorokkal búcsúzott, hangsúlyozva: lánya már békében van, de örökké a szívében él tovább – számol be a Daily Mail.

Meghalt Snoop Dogg unokája, Codi Dreaux

Gyászba borult Snoop Dogg

A kislány halála különösen megrázó a család számára, hiszen Snoop Dogg unokája volt Codi Dreaux, a világhírű rapper első unokája. A családot, az orvosokat és az ápolókat is mélyen megrázta a veszteség – Codi egyik nővére úgy fogalmazott:

Nem is tudtam, hogy az utolsó fürdetésre készítem fel őt.

Cori Broadus korábban nyíltan beszélt arról, hogy magas kockázatú terhességen van túl, súlyos egészségügyi problémákkal küzdött, mégis végig hitt abban, hogy kislánya erős és harcos.

A rajongók világszerte együttéreznek a családdal, akik most elképzelhetetlen fájdalmon mennek keresztül.

