Sofia Vergara vörösben perzselt – a 360 ezres steak csak ráadás volt

A péntek esti miami luxusvacsora valódi látványshow-vá vált, ahol Sofia Vergara jelenléte csak még tovább emelte az est fényét. A Papi Steak exkluzív asztalánál két darab, egyenként nagyjából 360 ezer forint értékű steak került az asztalra, amelyet arany belsővel bélelt aktatáskában szolgáltak fel. A különleges tálalás és Sofia Vergara lehengerlő megjelenése együtt tette igazán felejthetetlenné az est fényűzését – írj a PageSix.

Sofia Vergara vörös ruhában perzselte fel a miami éjszakát a 360 ezer forintos luxusvacsorán Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A Modern Család sztárja, Sofia Vergara nemcsak a ruhájával, hanem energiájával is beragyogta a helyet. A 360 ezer forintos steak vacsora Miamiban hamar felszabadult családi bulivá alakult, ahol az italok folyamatosan érkeztek.

A hangulatot tovább emelte, hogy több Bad Bunny sláger is felcsendült, köztük a 2025-ös „NUEVAYoL”. Vergara édesanyjával együtt táncolt, miközben a vendégek és rajongók próbáltak egy-egy gyors közös fotót készíteni vele.

A hétvége azonban nem csak a 360 ezer forintos steakről szólt. Vergara napozós képeket is posztolt, valamint kávézás közben is lencsevégre kapták. Emellett dolgozott is: saját márkáit, a Dios Mio Coffee-t és a fiával közösen vezetett latin gasztronómiai brandet népszerűsítette a South Beach Wine and Food Festival eseményén, ahol empanadákkal kínálták a vendégeket.

