Rá sem ismerni! – Sokkoló külsővel jelentkezett a 22 évvel ezelőtt befutott tinisztár

Az egykori tinisztár az autójából jelentkezett be sokkoló külsővel: feltűnő, vastagon túlhúzott szemöldökkel, arca egyik oldalán szív alakú tetoválással és platinaszőke hajjal pózolt. Neonrózsaszín műkörmeit is megvillantotta, miközben békejelet mutatott a kamerának.

Amanda Bynes amerikai színésznő 22 év alatt teljesen megváltozott, sokkoló külsővel lepte meg a rajongóit – Fotó: LAKESHORE ENTERTAINMENT / DREAMW / Collection ChristopheL via AFP

A kommentelők azonnal reagáltak. Volt, aki aggódva írt: „Nem tudom, milyen most az életed, de imádkozom érted.” Mások viszont élesen kritizálták a sztár túlméretezett szemöldökét: „Miért ilyenek a szemöldökei?” – kérdezte egy felhasználó, míg egy másik szerint „Ez egyáltalán nem áll jól neki”.

Sokkoló külső: 28 kilótól szabadult meg

Amanda nemrég azt is elárulta, hogy fogyókúrás injekciót használ. Az Instagramján dicsekedett el vele, hogy közel 13 kilót fogyott az Ozempic segítségével.

Általában nem szeretem a paparazzi képeket, de most 13 kilótól szabadultam meg az Ozempictől!

– írta. Elmondása szerint jelenleg 69 kilót nyom, és bár még nem teljesen elégedett, a változás inspirálja.

Botrányok, letartóztatás, gyámság

Miután tiniként sikeres karriert futott be, a színésznő élete sötét fordulatot vett. 2012-ben ittas vezetés miatt letartóztatták, kiderült, hogy az apja abuzálta, majd később éveken át gyámság alatt állt, és mentális egészségügyi intézményben is kezelték. Utolsó filmes szerepe a 2010-es Könnyű nőcske (Easy A) című tinivígjátékban volt, ahol Emma Stone oldalán tűnt fel. Korábban pedig a Micsoda srác ez a lány (She's the Man) című filmben együtt szerepelt Channing Tatummal – ez hozta meg számára az igazi világhírnevet.

Új életre készül?

Amanda 2018-ban elvégezte a Los Angeles-i Divattervezési és Kereskedelmi Főiskola képzését, később kozmetikusnak tanult, de a manikűrös vizsgája nem sikerült. A kérdés már csak az: visszatér-e valaha a reflektorfénybe, vagy végleg maga mögött hagyta Hollywoodot? Egy biztos: Amanda Bynes ma már egészen más arcát mutatja a világnak, mint 22 évvel ezelőtt.

A kétezres évek egyik legnépszerűbb színésznője volt Amanda Bynes, aki a hirtelen jött népszerűség következtében összeroppant, majd úgy tűnik, végleg eltűnt a nyilvánosság szeme elől. 2013-ban helyezték édesanyja gyámsága alá, majd Britney Spears esetén felbuzdulva ő is szabadulni akart a kilenc éve tartó folyamatos felügyelet alól. Egy éve kedvező ítéletet kapott és felmentették, de úgy tűnik, hogy nem volt jó döntés, ugyanis újra a pszichiátrián kötött ki az egykori színésznő.