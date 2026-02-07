Beismert egy 1999-ben elkövetett gyilkosságot a brit sorozatgyilkos

A 67 éves Wright, aki már életfogytiglani börtönbüntetését tölti, öt nő 2006-os, Ipswich környékén elkövetett meggyilkolásáért, eredetileg tagadta a vádakat. A tárgyalás megkezdése előtt azonban megváltoztatta vallomását, és nemcsak Victoria Hall megölését ismerte el, hanem egy másik nő, Emily Doherty elrablásának kísérletét is, amely Victoria eltűnése előtti éjszakán történt - írja a BBC.

Huszonöt év után ismerte be a bűncselekményt a férfi. A kép illusztráció.

Fotó: Illusztráció (Towfiqu barbhuiya/Pexels)

Beismerte tettét Wright

Victoria Hall 1999 szeptemberében tűnt el, miután barátnőjével egy felixstowe-i éjszakai szórakozóhelyen járt. A két lány gyalog indult haza Trimley St Mary-be, ám útjaik az éjszaka folyamán elváltak. Victoriát másnap eltűntként jelentették, meztelen holttestét öt nappal később, mintegy 40 kilométerre, egy árokban találták meg Creeting St Peter közelében.

Az ügy hosszú ideig megoldatlan maradt.

Egy felixstowe-i üzletembert 2001-ben elítéltek a gyilkosságért, ám később felmentették. A suffolki rendőrség 2019-ben, az eltűnés 20. évfordulóján indította újra a nyomozást, amely végül Wright megvádolásához vezetett. Wright 2008 óta ül börtönben Gemma Adams, Tania Nicol, Anneli Alderton, Paula Clennell és Annette Nicholls meggyilkolásáért. Ezeket a bűncselekményeket soha nem ismerte el, noha az esküdtszék bűnösnek találta.

A mostani beismerés volt az első alkalom, hogy nyilvánosan elismerte, hogy gyilkosságot követett el.

A bírósági meghallgatáson Wright szemüvegben és szürke pulóverben állt a vádlottak padján. A vallomása alatt hallható sóhajok és zihálás megrázó pillanatokat okoztak a tárgyalóteremben. Az ítélethirdetés pénteken várható.

A suffolki rendőrség közölte: Victoria családja több mint 26 éve várt erre a napra.

Alice Scott rendőrfőnök-helyettes szerint a család megkönnyebbülést érezhet, amiért végre kiderült, ki felelős a lány haláláért, ugyanakkor a veszteség traumája továbbra is velük marad. Samantha Woolley, a Koronaügyészség vezető ügyésze hangsúlyozta: az ügy kimenetele bizonyítja, hogy az idő múlása nem akadálya az igazságszolgáltatásnak.

Kitartóan dolgozunk azon, hogy igazságot szolgáltassunk a nem új keletű bűncselekmények áldozatainak, függetlenül attól, hány évtized telt el

