Megtalálták a mély alvás titkát! Ettől a szokástól kipihentebben ébred

Az esti zuhanyzás önmagában is a relaxáció egyik bevált eszköze, ám a sötét zuhanyzás tovább erősítheti ezt a hatást. A fény tompítása lefekvés előtt támogatja a biológiai órát, segít a testhőmérséklet csökkenésében, és hozzájárulhat a nyugodtabb elalváshoz - tájékoztat a Daily Mail.

A sötét zuhanyzás csökkentheti az esti éberséget

Hogyan segít a sötét zuhanyzás az alvásminőség javításában?

A fény kulcsszerepet játszik a belső biológiai óra szabályozásában. Az esti erős világítás – különösen a kék fény – késleltetheti a melatonin felszabadulását, amely az alvásért felelős hormon. A sötét zuhanyzás csökkenti az agy éberségi jelzéseit, így könnyebb átállni a „készenléti” állapotból a nyugalmi, regeneráló fázisba. Ez hozzájárulhat a gyorsabb elalváshoz és a kiegyensúlyozottabb alvásminőséghez.

Mi történik a szervezetben meleg zuhany után?

A meleg zuhany kitágítja a kéz és a láb ereit, ami elősegíti a testhőmérséklet csökkenését a zuhany után. Ez a hőmérséklet-változás természetes jelzés a szervezet számára, hogy közeledik az alvás ideje. A testhőmérséklet csökkenése az egyik legfontosabb fiziológiai folyamat, amely támogatja az elálmosodást.

Mikor érdemes zuhanyozni a jobb alvás érdekében?

A kutatások szerint a lefekvés előtti egy-két órában vett meleg zuhany segítheti leginkább az elalvást. Ha túl közvetlenül lefekvés előtt történik, a szervezetnek nem marad elegendő ideje a hőmérséklet csökkenésére. A tudatos időzítés tehát fontos része lehet a hatékony lefekvés előtti rutinnak.

Milyen alvást segítő szokások léteznek?

Esti világítás tompítása;

kék fény kerülése lefekvés előtt;

rendszeres alvási időpont kialakítása;

meleg zuhany vagy fürdő beiktatása;

képernyőmentes időszak lefekvés előtt;

relaxációs gyakorlatok (légzés, nyújtás);

nyugodt, sötét hálószobai környezet kialakítása.

Az alvást segítő szokások rendszeres alkalmazása hosszú távon jelentősen javíthatja az alvásminőséget.

